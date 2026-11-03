Borussia Dortmund steht nach acht Bundesligapartien gemeinsam mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Trotzdem gibt es weiterhin Diskussionen über die Spielweise der Schwarz-Gelben. Insbesondere der teilweise eher ergebnisorientierte und wenig spektakuläre Fußball sorgt bei einigen Beobachtern für Kritik.

BVB-Berater Matthias Sammer kann diese Einwände nicht nachvollziehen. In der Sendung Sky90 stellte er sich hinter Trainer Niko Kovac und hob dabei vor allem dessen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen hervor.

"Er ist wie ein Gentleman - auch zu den Spielern. Er hat ein Auftreten. Wir sagen immer: People Management ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je und reden trotzdem nur über Taktik. Das ist übertrieben jetzt, was ich sage, aber diese Menschenführung und Glaubwürdigkeit, die er hat, ist besonders", sagte Sammer.

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"Wahnsinn!" Sammer lobt Entwicklung unter Kovac

Auch die sportliche Entwicklung unter dem Kroaten führte Sammer als Argument für Kovac an. Seit dessen Amtsantritt im Februar 2025 habe sich Dortmund kontinuierlich weiterentwickelt. "Die Grundlagen, seitdem er da ist, die sind Wahnsinn", sagte Sammer.

Besonders wenig Verständnis zeigte Sammer für die anhaltenden Debatten über die Dortmunder Spielweise. Mit durchschnittlich zwei Punkten pro Bundesliga-Spiel verfüge Kovac über eine starke Bilanz.

Dass dennoch immer wieder Zweifel an seiner Arbeit geäußert würden, stößt beim ehemaligen Nationalspieler auf Unverständnis. "Ich kann es nicht akzeptieren, wenn in Deutschland, man spricht von Raunen und so, das ist alles nicht greifbar. Das kann ich nicht nachvollziehen", erklärte der 59-Jährige.