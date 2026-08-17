Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri hat bereits vor seiner Vertragsunterschrift in den höchsten Tönen vom FC Barcelona geschwärmt. "Ich bin sehr froh, angekommen zu sein. Die letzten Tage waren intensiv, aber ich bin froh, dass alles geregelt ist. Natürlich ist es ein Traum, für den FC Barcelona zu spielen", sagte Rodri am Montagabend am Flughafen.

Der 30-Jährige soll im Team des deutschen Trainers Hansi Flick eine Schlüsselrolle einnehmen. Am Sonntag war es laut Medienberichten zu einer Einigung zwischen Barcelona und Rodris Klub Manchester City gekommen. Für den zentralen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim englischen Spitzenverein noch bis 2027 läuft, überweist Barcelona 76,5 Millionen Euro.

"Ich kann es kaum erwarten, zu meinen Teamkollegen zu stoßen – von denen ich viele bereits aus der Nationalmannschaft kenne", sagte Rodri: "Es ist an der Zeit, an die Arbeit zu gehen und mein Bestes zu geben."

Welcher Klub war noch an Rodri von Manchester City interessiert?

Laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll der Transfer "in den kommenden Tagen" offiziell bekannt gegeben werden. Neben Barcelona hatte sich auch Real Madrid intensiv um Rodri bemüht.

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada hatte Rodri Spanien nicht nur zum zweiten WM-Titel geführt. Er wurde zudem als Spieler des Turniers ausgezeichnet.