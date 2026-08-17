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SID

"Ich kann es kaum erwarten": Weltmeister gibt Transfer zum FC Barcelona noch vor der offiziellen Bestätigung bekannt

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Rodri geht zum FC Barcelona - und schwärmt schon jetzt von seinem Wechsel.

Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri hat bereits vor seiner Vertragsunterschrift in den höchsten Tönen vom FC Barcelona geschwärmt. "Ich bin sehr froh, angekommen zu sein. Die letzten Tage waren intensiv, aber ich bin froh, dass alles geregelt ist. Natürlich ist es ein Traum, für den FC Barcelona zu spielen", sagte Rodri am Montagabend am Flughafen.

Der 30-Jährige soll im Team des deutschen Trainers Hansi Flick eine Schlüsselrolle einnehmen. Am Sonntag war es laut Medienberichten zu einer Einigung zwischen Barcelona und Rodris Klub Manchester City gekommen. Für den zentralen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim englischen Spitzenverein noch bis 2027 läuft, überweist Barcelona 76,5 Millionen Euro.

"Ich kann es kaum erwarten, zu meinen Teamkollegen zu stoßen – von denen ich viele bereits aus der Nationalmannschaft kenne", sagte Rodri: "Es ist an der Zeit, an die Arbeit zu gehen und mein Bestes zu geben."

Welcher Klub war noch an Rodri von Manchester City interessiert?

Laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll der Transfer "in den kommenden Tagen" offiziell bekannt gegeben werden. Neben Barcelona hatte sich auch Real Madrid intensiv um Rodri bemüht.

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada hatte Rodri Spanien nicht nur zum zweiten WM-Titel geführt. Er wurde zudem als Spieler des Turniers ausgezeichnet.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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