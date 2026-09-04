Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Real Club Celta v OGC Nice - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Oliver Wittenburg

"Ich halte besser den Mund": Transferflop beißt sich beim Thema FC Bayern auf die Zunge

La Liga
Espanyol - FC Sevilla
Espanyol
FC Sevilla

Bryan Zaragoza und der FC Bayern München können aufatmen. Der Spieler, weil er zurück in seiner spanischen Heimat ist und nach schwierigen Zeiten auf viel Spielzeit hofft, der deutsche Topklub, weil er einen Profi abgeben konnte, für den er keine Verwendung hatte.

Allerdings handelt es sich beim Abschied des 24-jährigen Offensivspielers abermals um eine Leihe. Die Bayern hätten Zaragoza gern endgültig abgegeben.

Wohl, weil man sich immer mindestens zweimal im Leben sieht oder mitunter sogar deutlich öfter, sagte der Flügelflitzer bei seiner Vorstellung als Neuzugang bei Espanyol Barcelona zum Thema FC Bayern lieber nichts. Dies tat er jedoch durchaus vielsagend. Angesprochen auf seine Zeit in München meinte er nur: "Ich halte besser den Mund."

Aufgrund personeller Engpässe holten die Bayern Zaragoza im Winter 2024 per vorgezogener Leihe aus Granada, ehe dieser im Sommer für 17 Millionen Euro Ablöse fest zum deutschen Rekordmeister wechselte. Unter Trainer Thomas Tuchel kam Zaragoza immerhin auf sieben Bundesligaeinsätze, bevor dessen Nachfolger Vincent Kompany völlig auf ihn verzichtete. Es folgten Leihen zu CA Osasuna und Celta Vigo in Spanien und zur AS Rom.

Bryan Zaragoza will "so lange wie möglich bleiben"

Es war Zaragozas ausdrücklicher Wunsch, zu Espanyol zu wechseln, was Sportdirektor Monchi bestätigte. Der Spieler habe "enorme finanzielle Anstrengungen" unternommen, um den Transfer zu ermöglichen, hob Monchi hervor.

"Ich glaube, ich brauche Stabilität, eine Weile bei einem Verein zu bleiben, und ich denke, Espanyol ist dafür ideal. Deshalb bin ich hierhergekommen: um zu versuchen, so lange wie möglich zu bleiben", sagte Zaragoza und deutet damit an, dass es womöglich im kommenden Sommer zu einem endgültigen Ende der für beide Seiten wenig befriedigenden Liaison mit dem FC Bayern kommen könnte.


Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen