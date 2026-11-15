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Jürgen Klopp outete sich als Gegner von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Bundestrainer Jürgen Klopp wünscht sich einen Wechsel an der Spitze des Weltverbandes FIFA. "Die Meinung ist einhellig, dass ein Wechsel Sinn machen könnte", sagte Klopp vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr) in Berlin und ergänzte mit Blick auf den umstrittenen Amtsinhaber Gianni Infantino: "Ich hätte nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlechter werden könnte, aber das hat einer hingekriegt."

Die Wahl des Präsidenten des Weltverbands erfolgt im März 2027. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will Infantino stürzen, am Mittwoch endet die Frist zur Nominierung von Kandidaten. "Es gibt bestimmt Leute, denen die Zukunft des Fußballs am Herzen liegt und die kein finanzielles Interesse haben", sagte Klopp.

Bislang kündigten einzig der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega und der Japaner Kozo Tashima eine Gegen-Kandidatur an. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke schloss zuletzt nicht aus, dass die UEFA auch Tashima unterstützen könnte. "Alles im Leben ist eine Frage der Alternative", sagte Watzke im Interview mit RTL/Sky.