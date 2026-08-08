"Ich habe viele Spieler gesehen, die dazu nicht in der Lage sind": Vincent Kompany verteilt beim FC Bayern ein Sonderlob

"Sachas Situation ist klar, der Verein hat sie deutlich kommuniziert. Wir suchen nach einer Lösung", sagte Kompany nach dem 2:1-Testspielsieg gegen Aston Villa am Freitag in Hongkong. "Aber letztendlich beeindruckt mich die Art und Weise, wie er trainiert und spielt. Er gibt alles. Das erwartet man natürlich von einem Profispieler. Aber ich habe viele Spieler in seiner Situation gesehen, die dazu nicht in der Lage sind."

Genau wie die anderen beiden Leihrückkehrer Joao Palhinha und Bryan Zaragoza soll auch Boey den FC Bayern unbedingt noch in dieser Transferperiode verlassen. "Für die drei wird die Zukunft beim FC Bayern keine sein", betonte Sportvorstand Max Eberl bereits Ende Juli. "Wenn sich einer entscheidet hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert für ihn, weil er keine große Rolle spielen wird."

Boey wechselte im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern, konnte in den folgenden zwei Jahren die in ihn gesteckten Erwartungen aber nicht erfüllen. In der vergangenen Rückrunde spielte der Franzose per Leihe bei seinem Ex-Klub Galatasaray, ein fester Transfer kam anschließend aber nicht zustande.

Der FC Bayern verlangt angeblich 15 Millionen Euro für Sacha Boey

Angeblich verlangen die Münchner 15 Millionen Euro für Boey, was bestehende Interessenten aus der Premier League bisher abschrecken soll. In den vergangenen Monaten wurde Boey auch mit Klubs aus der französischen Ligue 1 in Verbindung gebracht.

Weil Boey anders als die meisten anderen Münchner Profis weder an der WM teilgenommen noch mit Blessuren zu kämpfen hatte, bekam er in der Vorbereitung viel Spielzeit. Gegen Aston Villa stand er wie zuvor schon beim 15:0 gegen den FC Rottach-Egern in der Startelf.

"Ich denke, er hat sehr gut gespielt", befand Kompany. In der 80. Minute wurde Boey leicht angeschlagen ausgewechselt, ernsthafte Probleme bestehen aber wohl nicht. "Ihm scheint es gut zu gehen. Er hat nur einen Schlag abbekommen."