Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Werbung
FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-CLUB BRUGGEGetty Images
Jochen Tittmar

"Ich habe mit ihm gesprochen": Neue Entwicklungen im Rennen zwischen Italien und Deutschland um Nicolo Tresoldi

GOAL bei Google bevorzugen
Werbung

Nicolo Tresoldi wird weiter heftig von Italien und dem DFB umgarnt. Nun hat sich Roberto Mancini zum U21-Stürmer geäußert.

Auf der Medienrunde im Verbandszentrum in Coverciano ließ Italiens Nationaltrainer die Katze aus dem Sack: Nicht nur er selbst suchte den direkten Draht zu Tresoldi, auch Claudio Ranieri schaltete sich in die Gespräche ein. Die italienische Führungsetage geht beim 22-jährigen Angreifer des FC Brügge in die Vollen und will Nägel mit Köpfen machen.

"Ich habe mit Tresoldi gesprochen, und auch Ranieri hat mit ihm gesprochen", sagte Mancini und führte aus: "Ich denke, er muss den Wunsch verspüren, für Italien zu spielen. Er wurde in Italien geboren, genau wie sein Vater, der mit der U21 Europameister wurde. Ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass er sich für die Azzurri entscheidet." Mancini schob hinterher: "Er weiß, dass er für uns ein wichtiger Spieler sein kann."

Für den DFB entwickelt sich die Personalie indes zu einer heiklen Angelegenheit. Tresoldi durchlief die Nachwuchsmannschaften des DFB und sorgte seit seinem Wechsel von Hannover 96 nach Belgien für sportliche Schlagzeilen. In Brügge entwickelte er sich rasant zu einer festen Größe und spielte sich auf die Wunschzettel internationaler Klubs.

FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-CLUB BRUGGEGetty Images
Werbung
Werbung

Italien oder DFB: Wann entscheidet sich Nicolo Tresoldi?

Auch Bundestrainer Jürgen Klopp hat längst die Fährte aufgenommen und persönlich bei Tresoldi vorgefühlt, um das Offensivtalent an den DFB zu binden. Der 22-Jährige schiebt das finale Bekenntnis zu einer A-Nationalmannschaft jedoch vor sich her.

Verwandte Themen

Nächste Spiele
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12. Nov. 2026

FRA

FRA

SER

SER

UEFA Nations League A

13. Nov. 2026

GER

GER

"Mein Herz ist ein bisschen 50:50 Italien und Deutschland", sagte der Stürmer im September. Bis zur U21-EM im Sommer 2027 möchte Tresoldi weiterhin für die DFB-Auswahl auflaufen, erst danach soll der endgültige Entschluss fallen.

Dass der italienische Verband gewillt und in der Lage ist, im deutschen Talentepool zu fischen, bekamen die DFB-Verantwortlichen erst vor wenigen Tagen zu spüren. Innenverteidiger Matteo Palma von Udinese Calcio, der zuvor die deutschen U16- und U17-Teams durchlaufen hatte, kehrte Deutschland den Rücken und entschied sich für die Squadra Azzurra.

Werbung

Mancini berief den 18-Jährigen prompt in das Aufgebot für die anstehenden Partien in der Nations League gegen Frankreich am 12. November und Belgien am 15. November.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

Autorprofil anzeigen