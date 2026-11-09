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Nicolo Tresoldi wird weiter heftig von Italien und dem DFB umgarnt. Nun hat sich Roberto Mancini zum U21-Stürmer geäußert.

Auf der Medienrunde im Verbandszentrum in Coverciano ließ Italiens Nationaltrainer die Katze aus dem Sack: Nicht nur er selbst suchte den direkten Draht zu Tresoldi, auch Claudio Ranieri schaltete sich in die Gespräche ein. Die italienische Führungsetage geht beim 22-jährigen Angreifer des FC Brügge in die Vollen und will Nägel mit Köpfen machen.

"Ich habe mit Tresoldi gesprochen, und auch Ranieri hat mit ihm gesprochen", sagte Mancini und führte aus: "Ich denke, er muss den Wunsch verspüren, für Italien zu spielen. Er wurde in Italien geboren, genau wie sein Vater, der mit der U21 Europameister wurde. Ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass er sich für die Azzurri entscheidet." Mancini schob hinterher: "Er weiß, dass er für uns ein wichtiger Spieler sein kann."

Für den DFB entwickelt sich die Personalie indes zu einer heiklen Angelegenheit. Tresoldi durchlief die Nachwuchsmannschaften des DFB und sorgte seit seinem Wechsel von Hannover 96 nach Belgien für sportliche Schlagzeilen. In Brügge entwickelte er sich rasant zu einer festen Größe und spielte sich auf die Wunschzettel internationaler Klubs.

Getty Images

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Italien oder DFB: Wann entscheidet sich Nicolo Tresoldi?

Auch Bundestrainer Jürgen Klopp hat längst die Fährte aufgenommen und persönlich bei Tresoldi vorgefühlt, um das Offensivtalent an den DFB zu binden. Der 22-Jährige schiebt das finale Bekenntnis zu einer A-Nationalmannschaft jedoch vor sich her.

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"Mein Herz ist ein bisschen 50:50 Italien und Deutschland", sagte der Stürmer im September. Bis zur U21-EM im Sommer 2027 möchte Tresoldi weiterhin für die DFB-Auswahl auflaufen, erst danach soll der endgültige Entschluss fallen.

Dass der italienische Verband gewillt und in der Lage ist, im deutschen Talentepool zu fischen, bekamen die DFB-Verantwortlichen erst vor wenigen Tagen zu spüren. Innenverteidiger Matteo Palma von Udinese Calcio, der zuvor die deutschen U16- und U17-Teams durchlaufen hatte, kehrte Deutschland den Rücken und entschied sich für die Squadra Azzurra.

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Mancini berief den 18-Jährigen prompt in das Aufgebot für die anstehenden Partien in der Nations League gegen Frankreich am 12. November und Belgien am 15. November.