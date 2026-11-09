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Jochen Tittmar

"Ich habe mich darüber wirklich enorm geärgert": Schiedsrichter in Holland dreht wegen VAR durch

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Beim Spiel von Twente Enschede gegen Ajax Amsterdam kam es zu einer VAR-Panne, die Schiedsrichter Joey Kooij laut ESPN zum Ausrasten gebracht hat.

Das Eingeständnis folgte unmittelbar nach Abpfiff: Kooij räumte unumwunden ein, dass er die Partie voreilig unterbrochen hatte, nachdem Videoassistent Dennis Higler ihn vehement zum sofortigen Stoppen des Spiels aufgefordert hatte. Der Referee erklärte, er hätte zwingend noch einige Sekunden verstreichen lassen müssen, anstatt den aussichtsreichen Konter der Hausherren mitten in der Entstehung abzuwürgen.

Die Szene spielte sich rund eine Viertelstunde vor dem Ende ab, als Ajax noch mit 2:1 führte. Auslöser für den Eingriff war ein möglicher Handelfmeter zugunsten der Amsterdamer. Higler funkte den Hauptschiedsrichter an und forderte eine Überprüfung. Kooij pfiff die Szene folglich ab - und nahm Enschede damit eine klare Angriffsmöglichkeit.

Am Spielfeldrand folgte die Ernüchterung: Beim Studium der Videobilder gelangte Kooij zu einer anderen Einschätzung als sein Assistent. Twente-Stürmer Wout Weghorst hatte den Ball nach Ansicht des Unparteiischen keineswegs regelwidrig mit der Hand gespielt.

imago-sport-1085712296.jpgIMAGO
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"Scheiß VAR": Schiedsrichter dreht wegen Panne bei Elfmeter durch

Die Konsequenz: Es gab keinen Strafstoß für Ajax. Enschede blieb jedoch auf dem Schaden des verpfiffenen Konters sitzen, was auf den Rängen und der Bank der Gastgeber verständlichen Zorn auslöste.

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Kooijs Nervenkostüm war infolgedessen spürbar strapaziert. Außenmikrofone fingen beim Gang in die Kabine ein, wie der Spielleiter seinem Frust lautstark freien Lauf ließ: "Scheiß VAR!", brüllte der Niederländer auf dem Weg in die Katakomben.

Gegenüber ESPN bezog er wenig später Stellung zu den Geschehnissen: "Ich habe mich darüber wirklich enorm geärgert."

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Die Hektik fand damit allerdings noch kein Ende, denn die Nachspielzeit hielt den nächsten Brennpunkt parat. Kooij übersah auf dem Feld zunächst ein Trikotziehen von Ajax-Verteidiger Lucas Rosa an Ramiz Zerrouki.

Erneut intervenierte die Videozentrale, wieder trat der Schiedsrichter an den Bildschirm. Diesmal revidierte Kooij seine Wahrnehmung zugunsten von Twente und zeigte auf den Punkt. Weghorst übernahm die Verantwortung und vollstreckte sicher zum 2:2-Endstand, der den sportlichen Dämpfer für Amsterdam besiegelte.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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