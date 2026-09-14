Nach dem 1:0-Sieg von Paris Saint-Germain in Brest äußerte sich Ousmane Dembele zum Ballon d'Or - und reagierte wohl auf eine Aussage von Kylian Mbappe. Auf den Hinweis des Experten und Ex-Stürmers Guillaume Hoarau, dass sich Dembele im Vergleich zu Mbappe mit öffentlichen Äußerungen zum Rennen um die Auszeichnung zurückhalte, wählte der Flügelstürmer klare Worte.

"Ich war immer so: Hinten in der Klasse, habe hart gearbeitet", erklärte Dembele im Anschluss an den Auswärtserfolg und führte hinsichtlich des Ballon d'Or aus: "Seit Beginn meiner Karriere habe ich kein Wort darüber verloren. Ich war nie der Auserwählte. Ich habe unglaublich hart gearbeitet. Letztes Jahr wurde ich nach einer fantastischen Saison mit Paris Saint-Germain belohnt. Dieses Jahr werden wir sehen, ganz entspannt und ohne Druck."

Die Wortwahl des Ballon-d'Or-Gewinners von 2025 kommt möglicherweise nicht von ungefähr. Insbesondere der Begriff des "Auserwählten" hat eine Vorgeschichte.

Erst kürzlich hatte die französische Sportzeitung L'Equipe ein ausführliches Interview mit Mbappe veröffentlicht. Darin beanspruchte der Angreifer von Real Madrid die Favoritenrolle für die begehrte Trophäe klar für sich und stellte dabei den bisherigen Werdegang der beiden Nationalmannschaftskollegen gegenüber.

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Ballon d'Or 2026 wird in London vergeben

"Er galt schon immer als talentierter Spieler", sagte Mbappe über seinen langjährigen Weggefährten. "Ich galt schon immer als der Auserwählte. Ich war von Anfang an ganz oben dabei. Er hatte einen anderen Weg, Verletzungen, aber er hat das gut wettgemacht."

Dembeles Reaktion wirkt nun wie ein gezielter Konter auf die Aussagen des Real-Stars. Beide Profis pflegen seit gemeinsamen Tagen bei der französischen Nationalmannschaft und bei PSG ein freundschaftliches Verhältnis.

Die Ballon d'Or-Gala findet am 26. Oktober in London statt. Seit 2022 wird der Award nicht mehr an den besten Spieler eines Kalenderjahres, sondern einer Saison vergeben.