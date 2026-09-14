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Jochen Tittmar

"Ich habe kein Wort darüber verloren": Erhält Kylian Mbappe wegen seiner Aussagen zum Ballon d'Or einen Seitenhieb von Ousmane Dembele?

Frankreich Ligue 1
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Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé

Wer schnappt sich den Ballon d'Or? Kylian Mbappe äußerte sich forsch, nun reagierte Ousmane Dembele darauf.

Nach dem 1:0-Sieg von Paris Saint-Germain in Brest äußerte sich Ousmane Dembele zum Ballon d'Or - und reagierte wohl auf eine Aussage von Kylian Mbappe. Auf den Hinweis des Experten und Ex-Stürmers Guillaume Hoarau, dass sich Dembele im Vergleich zu Mbappe mit öffentlichen Äußerungen zum Rennen um die Auszeichnung zurückhalte, wählte der Flügelstürmer klare Worte.

"Ich war immer so: Hinten in der Klasse, habe hart gearbeitet", erklärte Dembele im Anschluss an den Auswärtserfolg und führte hinsichtlich des Ballon d'Or aus: "Seit Beginn meiner Karriere habe ich kein Wort darüber verloren. Ich war nie der Auserwählte. Ich habe unglaublich hart gearbeitet. Letztes Jahr wurde ich nach einer fantastischen Saison mit Paris Saint-Germain belohnt. Dieses Jahr werden wir sehen, ganz entspannt und ohne Druck."

Die Wortwahl des Ballon-d'Or-Gewinners von 2025 kommt möglicherweise nicht von ungefähr. Insbesondere der Begriff des "Auserwählten" hat eine Vorgeschichte.

Erst kürzlich hatte die französische Sportzeitung L'Equipe ein ausführliches Interview mit Mbappe veröffentlicht. Darin beanspruchte der Angreifer von Real Madrid die Favoritenrolle für die begehrte Trophäe klar für sich und stellte dabei den bisherigen Werdegang der beiden Nationalmannschaftskollegen gegenüber.

FBL-FRA-AWARD-2025-BALLON D'ORGetty Images

Ballon d'Or 2026 wird in London vergeben

"Er galt schon immer als talentierter Spieler", sagte Mbappe über seinen langjährigen Weggefährten. "Ich galt schon immer als der Auserwählte. Ich war von Anfang an ganz oben dabei. Er hatte einen anderen Weg, Verletzungen, aber er hat das gut wettgemacht."

Dembeles Reaktion wirkt nun wie ein gezielter Konter auf die Aussagen des Real-Stars. Beide Profis pflegen seit gemeinsamen Tagen bei der französischen Nationalmannschaft und bei PSG ein freundschaftliches Verhältnis.

Die Ballon d'Or-Gala findet am 26. Oktober in London statt. Seit 2022 wird der Award nicht mehr an den besten Spieler eines Kalenderjahres, sondern einer Saison vergeben.

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Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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