"Ich habe ja kein Social Media": DFB-Star plaudert in Interview Rücktritt aus Nationalmannschaft aus

"Offiziell bin ich jetzt nicht zurückgetreten - ich habe ja kein Social Media -, aber ich bin schon zurückgetreten. Für mich war's das nach der WM", erklärte Groß am Samstag nach seiner Galavorstellung beim 3:0 von Brighton & Hove Albion gegen Meister FC Arsenal in der Premier League.

Es sei "Zeit, der neuen Generation nur das Beste zu wünschen", ergänzte der 35-Jährige, der sich nach seiner Rückkehr vom BVB an alte Wirkungsstätte in ausgezeichneter Form befindet und mit den Seagulls vorn mitmischt in England. Groß habe "weiter Spaß am Fußball im Verein, aber in Deutschland ist gerade ein Umbruch - und ich werde die Daumen drücken."

Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, der Groß nicht für seinen XXL-Kader für die anstehenden vier Länderspiele nominierte, erwarte der Mittelfeldspieler "extrem viel".

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Wie viele Spiele absolvierte Pascal Groß für Deutschland?

Groß, der erst mit 32 Jahren sein Debüt feierte, absolvierte 19 Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft, wobei ihm ein Tor gelang. Er stand jeweils im Kader von Julian Nagelsmann bei den letzten beiden großen Turnieren und kam sowohl bei der EM 2024 in Deutschland als auch bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf je einen Einsatz.

Mit Brighton & Hove Albion belegt Groß aktuell den dritten Platz in der Premier League. Nach fünf Spieltagen steht er selbst bei drei Toren und vier Assists und ist damit Topscorer der wohl stärksten Liga der Welt.

Groß wechselte 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton, ehe er im Sommer 2024 zum BVB ging. Anfang 2026 kehrte er nach England zurück, wo er unter Trainer Fabian Hürzeler der zentrale Anker im Mittelfeld der Seagulls ist, für die er schon 290 Pflichtspiele absolvierte.