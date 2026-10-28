"Ich habe eine große Karriere vor mir": DFB-Juwel vertritt plötzlich Erling Haaland und löst bei Manchester City einen Hype aus

Der ein oder andere dürfte sich mit Blick auf die Aufstellung der Skyblues gegen AEK Athen die Augen gerieben haben. Als alleinigen Stürmer bot Trainer Enzo Maresca nicht etwa Erling Haaland, sondern einen gewissen Floyd Samba auf.

Zu Wochenbeginn hatte vermutlich auch Samba nicht damit gerechnet, dass er die legendäre Champions-League-Hymne auf dem Platz hören wird - als Spieler in der Startelf anstelle des norwegischen Superstars, mit einem Einlaufkind vor bzw. unter der Nase. Schließlich hatte Haaland beim 5:0-Kantersieg über Ipswich Town zuvor in der Premier League seine Saisontore elf und zwölf erzielt.

Beim Heimspiel gegen Athen stand der Torjäger zwar im Kader, saß jedoch über die vollen 90 Minuten leicht angeschlagen auf der Bank. Weil Ersatzmann Antoine Semenyo sich wenige Tage zuvor verletzt und wochenlang ausfallen wird, bekam der 17-Jährige die Chance von Beginn an. Dabei ist Samba eigentlich zentraler Mittelfeldspieler.

Riskante Entscheidung zahlt sich aus: Samba spielte zuvor noch nie als Stürmer

Eine Torbeteiligung beim 5:1-Erfolg von ManCity sprang bis zu seiner Auswechslung in Minute 63 zwar nicht heraus, dennoch zeigte sich Maresca einmal mehr zufrieden über den Auftritt des Teenagers. "Die drei Spieler aus der Akademie waren gut", sagte er im Anschluss und hob damit auch die Leistungen der eingewechselten Eigengewächse Ryan McAidoo und Kaden Braithwaite (beide 18) hervor. Aber "besonders" Samba imponierte dem Nachfolger von Pep Guardiola, der "insgesamt ein gutes Spiel gemacht" habe.

Auch die Presse war voll des Lobes. Die Manchester Evening News bewertete ihn mit sieben von möglichen zehn Notenpunkten und attestierte Samba "eine gute Leistung an einem weiteren großen Abend für ihn". Denn Sambas Auftritt war keine Eintagsfliege. Bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison stand er in der Startelf. Erstmals Mitte September im Carabao Cup gegen Norwich City. Wieder als Stürmer.

Eine zum damaligen Zeitpunkt zweifellos gewagte Entscheidung, die sich jedoch als goldrichtig herausstellte. Samba traf doppelt und ManCity gewann deutlich mit 5:0. Zumal Maresca hinterher gestand, dass er Samba auf seiner ungewohnten Position erst kurz zuvor ausprobiert hatte. "Als ich mich in den letzten drei, vier Tagen entschlossen hatte, ihn als Neuner aufzustellen, habe ich ihn gefragt, ob er in der Vergangenheit schon einmal als Stürmer gespielt hat. Er sagte, er habe das noch nie gemacht. Aber ich glaube, er kann es. Er ist sicher kein Neuner, aber er war gut."

Die Daily Mail titelte etwas überschwänglich: "Ein neuer Star ist geboren". Prompt brach ein Hype um ihn bei Social Media aus. Samba erklärte begeistert: "So ein Debüt ist einfach umwerfend - ich konnte es kaum glauben. Das ist erst der Anfang, ich habe eine große Karriere vor mir."

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Wenig Aussicht auf Spielzeit: Wird Samba verliehen?

Dennoch ging es für Samba zurück in den Nachwuchs, ehe er über einen Monat auf seine insgesamt dritte Berufung für den Profi-Kader warten musste und sein Königsklassen-Debüt mit Bravour meisterte. Erstmals stand er am 3. Spieltag der Premier League in Marescas Kader, ohne jedoch eingewechselt zu werden. Auch in Zukunft dürfte die Spielzeit eher sporadisch ausfallen. Bei der 1:2-Ligapleite gegen Aston Villa am Wochenende tauchte er erneut nicht auf dem Spielberichtsbogen auf. Dagegen hat er am Mittwochabend im Ligapokal gegen Brighton nochmal gute Karten, Einsatzminuten zu sammeln: Sturm-Platzhirsch Haaland ist einer von fünf City-Stars, die eine Pause bekommen und nicht zum Aufgebot gehören.

Spätestens mit Semenyos Rückkehr in einigen Wochen sehen die Aussichten auf weitere Einsätze noch schlechter aus. Zumal die Konkurrenz auf seiner Paradeposition im Mittelfeldzentrum mit Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi oder auch Enzo Fernandez gewaltig ist. Laut Sky gibt es deshalb ein Gedankenspiel über ein Leihgeschäft im Winter, wobei sich aktuell keine Lösung andeute. Ein dauerhafter Abgang ist ob seines Potenzials hingegen kein Thema. Auch, weil der Verein ob der drohenden Strafen im Zuge des Finanzskandals vor einer ungewissen Zukunft steht und neben einer Transfersperre sogar mit einem Zwangsabstieg rechnen muss.

Obendrein fühlt sich der im nahegelegenen Macclesfield geborene Samba sichtlich wohl in Manchester. Seit der U9 trägt er das himmelblaue Trikot. Sein älterer Bruder Tyrone spielt zudem als Linksaußen für die U21. Er saß immerhin in der vergangenen Saison einmal in der Champions League auf der Bank und feuerte am vergangenen Dienstag als Zuschauer sein Geschwisterchen an. Mit dem zwölfjährigen Emerson steht ein weiterer Schützling der Samba-Familie unter Vertrag.

Beide kicken noch heute regelmäßig im heimischen Garten, erzählte Floyd unlängst. "Da geht es richtig zur Sache", sagte er. Der Nachzügler, aktuell Verteidiger, sei aggressiv und außerdem "so groß", dass er ihm "schon bis zur Schulter" reiche. Emerson will in die Fußstapfen seines Vaters Christopher Samba treten, der 171 Einsätze in der Premier League auf dem Buckel hat und auch 20 Bundesligaspiele für Hertha BSC absolvierte.

Parallelen zu Jamal Musiala: Wird Samba die nächste DFB-Hoffnung?

In der Hauptstadt lerne der bullige Innenverteidiger auch seine Frau Theresa kennen, was auch den DFB nachhaltig freuen könnte. Haaland-Vertreter Samba besitzt daher die deutsche Staatsbürgerschaft. Unter Trainer Hanno Balitsch debütierte er bereits kurz nach seinem Doppelpack gegen Norwich für die U19-Nationalmannschaft, nachdem das hochveranlagte Talent zuvor für den Nachwuchs der Three Lions aufgelaufen war. Neben dem englischen könnte er auch das französische Trikot tragen - oder wie einst sein Vater das des Kongos.

Für einen Verband muss sich Samba freilich noch nicht festlegen. Er wolle sich noch Zeit lassen. Ein Musterbeispiel ist dahingehend Nicolo Tresoldi, der sich trotz grandioser Torausbeute erst nach der U21-EM mit der DFB-Auswahl für oder gegen Deutschland entscheiden will. Italien buhlt ebenfalls intensiv um den Torjäger, der aufgrund seiner vielseitigen Herkunft - ähnlich zu Sambas - auch für Argentinien spielen könnte. Darüber hinaus wird Samba auch seinem Nachnamen gerecht, wenn man diesen wortwörtlich nimmt. Dribbelstärke, Ballgefühl und Übersicht - der Youngster versprüht auf dem Platz durchaus brasilianischen Flair.

Gleichwohl sind Parallelen zu Jamal Musiala zu erkennen. Der Ausnahmekönner des FC Bayern München spielte ebenfalls im Kindesalter für englische Nachwuchsteams. Nach zwei Einsätzen für die deutsche U16 lief er sogar noch für Englands U17 und U21 auf, ehe sich der inzwischen 23-Jährige 2021 dem DFB verschrieb und seitdem 46-mal mit dem Adler auf der Brust spielte.

Die Zukunft wird zeigen, ob Samba einen analogen Weg einschlägt. Es deutet jedenfalls vieles daraufhin, dass jene vielversprechend sein wird.