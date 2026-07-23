Der FC Barcelona soll während der WM in Nordamerika um Weltmeister Aymeric Laporte von Athletic Club geworben haben. Bilbaos Coach Edin Terzic reagierte laut der Marca gelassen. Der Sportdirektor der Katalanen, Deco, hat sich nach Informationen der spanischen Sportzeitung mit dem Innenverteidiger getroffen, um einen Wechsel zu Barca auszuloten.

In dem bis 2028 datierten Vertrag des gebürtigen Franzosen bei Bilbao soll eine Ausstiegsklausel verankert sein. Diese ermöglicht es Laporte angeblich, den baskischen Traditionsverein für eine festgeschriebene Ablösesumme von lediglich 15 Millionen Euro zu verlassen.

Terzic versuchte nun, die aufkeimenden Wechselgerüchte um seinen Abwehrchef demonstrativ herunterzuspielen. Die Gerüchte überraschen den ehemaligen Coach von Borussia Dortmund keineswegs: "Ich glaube nicht, dass das eine neue Geschichte ist, vielleicht nur unter einem anderen Namen", wiegelte der 43-Jährige ab.

Damit spielte der Übungsleiter womöglich auf das langwierige Transfertheater der vergangenen Spielzeit an. Damals stand ein Wechsel von Nico Williams nach Katalonien im Raum. Obwohl Bilbaos wertvollster Profi und Eigengewächs sein Arbeitspapier im Baskenland erst im Juli vergangenen Jahres bis 2035 verlängert hatte, soll er sich bereits mit Barcelona auf einen langfristigen Vertrag geeinigt haben.

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Aymeric Laporte wurde Weltmeister mit Spanien

Ob Terzic Leistungsträger Laporte am Ende tatsächlich halten kann, bleibt angesichts der vertraglichen Konstellation offen. Der Trainer gab sich betont gelassen und sagte mit Blick auf die Rückkehr der drei Weltmeister um Laporte, Torwart Unai Simon und Williams: "Wir sind stolz darauf, diese Spieler in unserem Kader zu haben. Ich persönlich freue mich auf ihre Rückkehr und darauf, mit ihnen zu arbeiten."

Dass Laporte erneut im internationalen Fokus steht, kommt keineswegs überraschend. Der 31-Jährige hat ein herausragendes WM-Turnier hinter sich. Er stand in jeder einzelnen Begegnung für die spanische Auswahl auf dem Platz. Die extrem sattelfeste Defensive der Spanier um Laporte ließ während des gesamten Turniers lediglich einen einzigen Gegentreffer zu.

Auf Vereinsebene kehrte Laporte erst in der vergangenen Saison für eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro von Al-Nassr zu seinem Ausbildungsklub nach Bilbao zurück. Trotz einer verletzungsbedingten Zwangspause brachte er es in der abgelaufenen Spielzeit auf 25 Einsätze in La Liga. Insgesamt kommt der Innenverteidiger inzwischen auf 252 Pflichtspiele im Trikot seines Stammvereins.

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Aymeric Laporte: Die Stationen seine Karriere

Seine Karriere war in der Vergangenheit bereits von kostspieligen Transfers geprägt. Im Jahr 2018 verließ Laporte Bilbao für eine Ablöse von 65 Millionen Euro in Richtung Premier League zu Manchester City.

In seinen fünfeinhalb Jahren unter Pep Guardiola absolvierte er 180 Partien für die Skyblues. Im Sommer 2023 folgte schließlich der Schritt nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr, das mehr als 27 Millionen Euro Ablöse für seine Dienste überwies. Dort absolvierte der Abwehrspieler insgesamt 69 Spiele, ehe die Rückkehr ins Baskenland erfolgte.