"Ich glaube, er ist auf einem guten Weg": Verletzter Top-Star von Real Madrid könnte es doch zur EM schaffen

Eine schwere Knieverletzung setzte David Alaba außer Gefecht. Womöglich schafft er es trotzdem zur Europameisterschaft.

WAS IST PASSIERT? Trainer Ralf Rangnick glaubt weiter an eine EM-Teilnahme seines verletzten Kapitäns David Alaba für die österreichische Nationalmannschaft.

WAS WURDE GESAGT? "Er klang am Telefon schon sehr gut und sehr zuversichtlich", sagte der Teamchef am Rande der Weltcup-Rennen in Kitzbühel im ORF nach einem Gespräch mit Alaba, stellte aber klar: "Das wird sicherlich ein ganz knappes Rennen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Alaba (31) hatte sich Mitte Dezember im Spiel mit Real Madrid gegen den FC Villarreal einen Kreuzbandriss zugezogen. Für den früheren Münchner wird die Teilnahme an der EURO (14. Juni bis 14. Juli) ein Wettlauf mit der Zeit.

Am Samstag war Alaba in Innsbruck zu Untersuchungen seines Knies, am Sonntag stand ein Treffen mit Rangnick in Kitzbühel an. "Ich glaube, er ist auf einem guten Weg", sagte der Coach.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Österreich trifft bei der EM in der schweren Gruppe D auf Vize-Weltmeister Frankreich, einen Play-off-Sieger und die Niederlande.