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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images
Falko Blöding

"Ich glaube, das sind so die kleinen Dinge, die dann hinterher Jürgen stören": Roman Weidenfellers These zu Karim Adeyemis Nichtberücksichtigung durch Bundestrainer Klopp

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Karim Adeyemi hat es nicht in das 24-köpfige DFB-Aufgebot für die anstehende Länderspielpause geschafft. Eine Entscheidung von Bundestrainer Jürgen Klopp, die intensiv diskutiert wird.

Denn Adeyemi stand in den ersten Partien unter Klopp jeweils auf dem Rasen (80 Minuten gegen die Niederlande, 15 Minuten gegen die Niederlande) und hat beim spanischen Meister FC Barcelona einen starken Start hingelegt.

Ex-Nationalspieler Roman Weidenfeller, führte in der Sky-Sendung 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk' aus:"Er hat gegen die Niederlande sehr gut begonnen. Hat aber noch eine Großchance leider drüber geknallt. Das wäre eigentlich das Siegtor gewesen für die Deutschen in Holland." Der Weltmeister von 2014 mutmaßt, dass aber vor allem Adeyemis (mangelhafte) Arbeit in der Rückwärtsbewegung ausschlaggebend für die Nichtberücksichtigung war: "Karim hat zu spät reagiert, immer wieder den Rückwärtsgang einzuschalten. Und das passt Jürgen Klopp gar nicht. Natürlich hast du nach vorne hin immer alle Freiheiten bei Jürgen, aber den Rückwärtsgang, den musst du immer einschalten."

Weidenfeller kennt Klopp aus gemeinsamen BVB-Zeiten und für ihn ist klar: "Ich glaube, das sind so die kleinen Dinge, die dann hinterher Jürgen stören, wo es vielleicht eventuell auch sein kann, dass er deswegen nicht eingeladen wurde. Als kleinen Denkzettel vielleicht."

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Adeyemi absolvierte seit seinem Debüt im Herbst 2021 13 Länderspiele, einen Stammplatz hatte der Flügelstürmer in der A-Nationalmannschaft bislang noch nicht. Das lag auch an inkonstanten Leistungen bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. Diesen verließ er im Sommer für 22 Millionen Euro Ablöse Richtung FC Barcelona, wo er nun unter Hansi Flick trainiert. Jenem Coach, der ihm einst zum DFB-Einstand verhalf.

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"Es gab kritische Stimmen. Einige haben Hansi Flick hinterfragt und gefragt, warum er es sich antut, Adeyemi nach Barcelona zu holen", sagte Dietmar Hamann, ein weiterer Ex-Nationalspieler. "Sie haben viel Geld für ihn bezahlt, aber bisher hat er es hervorragend gemacht. Er hat wichtige und schöne Tore geschossen und sich auch ein Stück weit untergeordnet. Das musst du machen, wenn du zu einem Weltverein wie dem FC Barcelona kommst. Er hatte immer wieder Ausschläge nach oben, ist in Dortmund aber auch über längere Zeit abgetaucht. Zuletzt war er relativ stabil."

FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAGetty Images

Karim Adeyemi überzeugt beim FC Barcelona

Adeyemi bringt es für Barca in 14 Pflichtspielen dieser Saison auf sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Vorlagen). Hamann hätte den 24-Jährigen im DFB-Kader für die Begegnungen mit Serbien (13.11.) und den Niederlanden (16.11.) erwartet: "Es hat mich überrascht, dass Jürgen Klopp ihn nicht mitnimmt. Wir wissen: Im modernen Fußball ist Tempo eine unheimliche Waffe. Wenn man sich den Kader anschaut, sind nicht viele Spieler dabei, die dieses Tempo haben."

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Statt Adeyemi nominierte Klopp für die Positionen im offensiven Mittelfeld Said El Mala (1. FC Köln), Derry Scherhandt (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool), Lennart Karl (FC Bayern) Brajan Gruda (RB Leipzig) und Debütant Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).

Deutschland belegt nach vier Partien in der Nations League mit fünf Zählern nur den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die beiden Erstplatzieren Niederlande und Griechenland beträgt drei Punkte. Da sich nur die beiden Ersten für die nächste Runde qualifizieren steht Deutschland unter Druck.

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Der DFB-Kader für die Spiele gegen Serbien und die Niederlande

Position

Spieler

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Tor

Jonas Urbig (FC Bayern München)

Abwehr

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Nathaniel Brown (FC Bayern München)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Mittelfeld

Lennart Karl (FC Bayern München)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Tom Bischof (FC Bayern München)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Mittelfeld

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

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