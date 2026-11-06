Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Karim Adeyemi hat es nicht in das 24-köpfige DFB-Aufgebot für die anstehende Länderspielpause geschafft. Eine Entscheidung von Bundestrainer Jürgen Klopp, die intensiv diskutiert wird.

Denn Adeyemi stand in den ersten Partien unter Klopp jeweils auf dem Rasen (80 Minuten gegen die Niederlande, 15 Minuten gegen die Niederlande) und hat beim spanischen Meister FC Barcelona einen starken Start hingelegt.

Ex-Nationalspieler Roman Weidenfeller, führte in der Sky-Sendung 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk' aus:"Er hat gegen die Niederlande sehr gut begonnen. Hat aber noch eine Großchance leider drüber geknallt. Das wäre eigentlich das Siegtor gewesen für die Deutschen in Holland." Der Weltmeister von 2014 mutmaßt, dass aber vor allem Adeyemis (mangelhafte) Arbeit in der Rückwärtsbewegung ausschlaggebend für die Nichtberücksichtigung war: "Karim hat zu spät reagiert, immer wieder den Rückwärtsgang einzuschalten. Und das passt Jürgen Klopp gar nicht. Natürlich hast du nach vorne hin immer alle Freiheiten bei Jürgen, aber den Rückwärtsgang, den musst du immer einschalten."

Weidenfeller kennt Klopp aus gemeinsamen BVB-Zeiten und für ihn ist klar: "Ich glaube, das sind so die kleinen Dinge, die dann hinterher Jürgen stören, wo es vielleicht eventuell auch sein kann, dass er deswegen nicht eingeladen wurde. Als kleinen Denkzettel vielleicht."

Werbung Werbung

Adeyemi absolvierte seit seinem Debüt im Herbst 2021 13 Länderspiele, einen Stammplatz hatte der Flügelstürmer in der A-Nationalmannschaft bislang noch nicht. Das lag auch an inkonstanten Leistungen bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. Diesen verließ er im Sommer für 22 Millionen Euro Ablöse Richtung FC Barcelona, wo er nun unter Hansi Flick trainiert. Jenem Coach, der ihm einst zum DFB-Einstand verhalf.

Verwandte Themen

Nächste Spiele SER UEFA Nations League A 14:45 GER Ansehen

"Es gab kritische Stimmen. Einige haben Hansi Flick hinterfragt und gefragt, warum er es sich antut, Adeyemi nach Barcelona zu holen", sagte Dietmar Hamann, ein weiterer Ex-Nationalspieler. "Sie haben viel Geld für ihn bezahlt, aber bisher hat er es hervorragend gemacht. Er hat wichtige und schöne Tore geschossen und sich auch ein Stück weit untergeordnet. Das musst du machen, wenn du zu einem Weltverein wie dem FC Barcelona kommst. Er hatte immer wieder Ausschläge nach oben, ist in Dortmund aber auch über längere Zeit abgetaucht. Zuletzt war er relativ stabil."

Getty Images

Karim Adeyemi überzeugt beim FC Barcelona

Adeyemi bringt es für Barca in 14 Pflichtspielen dieser Saison auf sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Vorlagen). Hamann hätte den 24-Jährigen im DFB-Kader für die Begegnungen mit Serbien (13.11.) und den Niederlanden (16.11.) erwartet: "Es hat mich überrascht, dass Jürgen Klopp ihn nicht mitnimmt. Wir wissen: Im modernen Fußball ist Tempo eine unheimliche Waffe. Wenn man sich den Kader anschaut, sind nicht viele Spieler dabei, die dieses Tempo haben."

Werbung

Statt Adeyemi nominierte Klopp für die Positionen im offensiven Mittelfeld Said El Mala (1. FC Köln), Derry Scherhandt (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool), Lennart Karl (FC Bayern) Brajan Gruda (RB Leipzig) und Debütant Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).

Deutschland belegt nach vier Partien in der Nations League mit fünf Zählern nur den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die beiden Erstplatzieren Niederlande und Griechenland beträgt drei Punkte. Da sich nur die beiden Ersten für die nächste Runde qualifizieren steht Deutschland unter Druck.

Werbung

Der DFB-Kader für die Spiele gegen Serbien und die Niederlande

Position Spieler Tor Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam) Tor Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) Tor Jonas Urbig (FC Bayern München) Abwehr Waldemar Anton (Borussia Dortmund) Abwehr Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) Abwehr Jonathan Tah (FC Bayern München) Abwehr Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Abwehr Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Abwehr Philipp Treu (SC Freiburg) Abwehr Nathaniel Brown (FC Bayern München) Abwehr Malick Thiaw (Newcastle United) Mittelfeld Brajan Gruda (RB Leipzig) Mittelfeld Lennart Karl (FC Bayern München) Mittelfeld Joshua Kimmich (FC Bayern München) Mittelfeld Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Mittelfeld Tom Bischof (FC Bayern München) Mittelfeld Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) Mittelfeld Said El Mala (1. FC Köln) Mittelfeld Derry Scherhant (SC Freiburg) Mittelfeld Florian Wirtz (FC Liverpool) Mittelfeld Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) Angriff Kai Havertz (FC Arsenal) Angriff Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Angriff Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)