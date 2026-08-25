Christopher Nkunku kehrt zu RB Leipzig zurück. Wie der Bundesligist am Dienstagabend mitteilte, kommt der Franzose nach drei Jahren Auslandsaufenthalt beim FC Chelsea und der AC Mailand per Leihe zunächst für ein Jahr von den Italienern, Leipzig sicherte sich zudem eine Kaufoption für den 28-Jährigen. Diese soll laut Medienberichten bei 28 Millionen Euro liegen.

"Er hat in Leipzig bereits gezeigt, welche außergewöhnliche Qualität er mitbringt und dass er Spiele entscheiden kann", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Besonders gefreut hat uns, wie klar Christo seinen Wunsch geäußert hat, wieder für RB Leipzig zu spielen. Trotz des Interesses anderer europäischer Topklubs wollte er unbedingt zurück. Das zeigt seine besondere Verbindung zu unserem Klub."

Nkunku stand bereits von 2019 bis 2023 in Leipzig unter Vertrag, gewann mit RB 2022 und 2023 den DFB-Pokal und erzielte insgesamt 70 Tore für die Sachsen. 2022 wurde er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt, ein Jahr später war er gemeinsam mit Niclas Füllkrug Torschützenkönig der Bundesliga (16 Tore). Nach dem Abgang von Shootingstar Yan Diomande in Richtung Real Madrid ist Leipzig damit nach einem Ersatz fündig geworden.

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"Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein, bin top-fit, möchte der Mannschaft direkt helfen und kann es kaum erwarten, wieder in der Red Bull Arena vor unseren Fans auf dem Platz zu stehen", sagte Nkunku: "In den Gesprächen habe ich von Anfang an gespürt, wie sehr mich die Verantwortlichen hier immer noch schätzen und welches Vertrauen man in mich hat."