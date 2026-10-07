Gut fünf Monate nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft hat der FC Arsenal den Vertrag mit Teammanager Mikel Arteta erneut verlängert.

Die Vereinbarung mit dem Spanier sei eine langfristige, teilten die Gunners mit, veröffentlichten aber keine Details. Laut BBC wurde Arteta bis 2030 an den Klub von Nationalspieler Kai Havertz gebunden.

Arteta, von 2011 bis 2016 als Profi für Arsenal am Ball, war Ende 2019 als Trainer nach London zurückgekehrt. Im September 2024 hatte der 44-Jährige bis 2027 verlängert, nun hat der Erfolgscoach einen neuen Vertrag in der Tasche.

Arsenal unter Arteta: Endlich wieder Meister und Champions-League-Finale

Nach drei aufeinanderfolgenden Vizemeisterschaften führte Arteta Arsenal im Sommer zum ersten Triumph in der Premier League seit 2004 und dem 14. insgesamt. In der Champions League gab es eine Finalniederlage gegen Paris Saint-Germain. "Ich empfinde es als großes Privileg, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht", sagte Arteta.

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Die erzielten Fortschritte und der Erfolg der vergangenen Saison seien erst "der Anfang einer besonderen Ära in unserer Geschichte", hieß es in der Arsenal-Mitteilung.