"Ich dachte, gleich kommt der Notarzt": Jose Mourinho ätzt nach Real Madrids erster Saisonniederlage

Real Madrid kassiert in Andalusien die erste Pleite dieser Saison. Trainer Jose Mourinho ist anschließend bedient.

Der portugiesische Startrainer kritisierte nach dem 0:1 bei Betis Sevilla am Freitagabend vor allem die brave Gangart seiner Mannschaft. Die Spieler des Starensembles seien "naiv" zu Werke gegangen, so Mourinho.

"Betis' Spieler sind cleverer als Reals Spieler", leitete Mourinho ein und führte dann aus: "Reals Spieler sind unbedarft und naiv. Direkt am Anfang hätte es eine Gelbe Karte für ein Foul an Valverde geben müssen und wenig später dasselbe für ein Foul an Vinicius. Aber Reals Spieler stehen sofort wieder auf." Die Akteure des Gegners hätten sich "cleverer" verhalten und damit Verwarnungen der Gäste durch Schiedsrichter Alejandro Hernandez Hernandez provoziert. Dieser zückte insgesamt sieben Gelbe Karten, vier davon für Schützlinge Mourinhos.

Dieser betonte, er könne seinen Spielern keinen Vorwurf machen, sie hätten "extrem hart gearbeitet". Allerdings hätten sie es sich selbst schwer gemacht: "In der ersten Minute gab es diesen Tritt auf Valverdes Fuß. Er blieb dabei stehen. Darauf kann er als Kapitän von Real Madrid stolz sein. Aber auf der anderen Seite war es so: Da gab es einen Spieler, der auf dem Boden lag und aussah, als wäre er vor der Ersatzbank gestorben. Ich dachte, gleich kommt der Notarzt und holt ihn runter. Aber am Ende war das doch nicht nötig."

In Spielen wie diesem in hitziger Atmosphäre müsse man manchmal auch dreckiger spielen, so Mourinho, denn sonst "wird das gegen eine Mannschaft mit dieser Kultur und dieser Mentalität zu einem Faktor gegen dich".

Betis-Verteidiger Marc Bartra reagierte mit einem Lächeln auf Mourinhos Aussagen. Der ehemalige BVB-Verteidiger sagte bei DAZN: "Ich habe Mourinhos Dokumentation gesehen. Ich glaube, manchmal möchte er gerne ablenken, indem er über andere Dinge spricht."

Nach drei Siegen in den ersten drei Spielen kassierte Real in Sevilla den ersten Dämpfer dieser Spielzeit. Dabei war der Vizemeister durchaus überlegen, münzte dies jedoch nicht in Zählbares um.

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Kylian Mbappe verschießt gegen Betis einen Elfmeter

In der zweiten Halbzeit gelang Troy Parrott nach einer Ecke per Abstauber der Siegtreffer für Sevilla (81). In einer hitzigen Schlussphase wurde Reals vermeintlicher Ausgleichstreffer durch Carlos Espis spektakulären Fallrückzieher wegen Abseits zurückgenommen (89.). Superstar Kylian Mbappe scheiterte außerdem mit einem Strafstoß am glänzend aufgelegten Keeper Alvaro Valles (90.+4).

Real bleibt in der Tabelle auf mit neun Zählern auf Rang zwei. Spitzenreiter FC Barcelona hat nun die Möglichkeit, am Sonntag gegen Valencia mit einem Sieg auf drei Punkte wegzuziehen. Betis hat ebenfalls neun Punkte auf dem Konto und klettert auf den dritten Platz.