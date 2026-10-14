Mit seiner Gala-Vorstellung beim 4:3 von Club Brügge bei Inter Mailand hat Nicolo Tresoldi einen Rekord in der Champions League aufgestellt. Der deutsche U21-Nationalspieler erzielte in der zweiten Hälfte drei Tore für die Belgier - und wurde damit zum jüngsten Deutschen, dem jemals ein Dreierpack in der Königsklasse gelang. Mit seinen 22 Jahren und 52 Tagen sicherte er sich diese Bestmarke und brachte mit seiner Leistung auch die italienischen Medien zum Schwärmen.

Nach dem Schlusspfiff stellte sich Tresoldi nur zu gerne den Fragen der Journalisten, die ihn natürlich wieder auf das Thema Nationalmannschaft ansprachen, da der Stürmer sowohl für Deutschland, Italien als auch Argentinien spielberechtigt ist. Zuletzt hatte Tresoldi verkündet, dass er bis zum Sommer 2027 und der U21-Europameisterschaft weiter für den DFB auflaufen werde. Mit den beiden A-Nationaltrainern Jürgen Klopp (Deutschland) und Roberto Mancini (Italien) hat er bereits Gespräche geführt. Wie es für ihn nach dem Sommer 2027 weitergeht, ist jedoch noch offen.

"Ich bin zufrieden mit meinem Weg in der deutschen Nationalmannschaft", sagte Tresoldi nun und dürfte mit dieser Aussage die DFB-Verantwortlichen erfreuen. "Es gibt viele Stürmer, die besser sind als ich – in Italien und auch in Deutschland", schob er hinterher. In der deutschen U21 gibt es aktuell jedoch keinen besseren Angreifer: Tresoldi steht nach 27 Länderspielen schon bei 16 Toren.

Wer bemüht sich um Nicolo Tresoldi?

"Ich habe mit Klopp und Mancini und den beiden Verbänden gesprochen. Ich habe ihnen erklärt, wie ich das sehe. Wichtig ist, dass sie das verstehen", gab der 22-Jährige ein Update zu seiner Nationalmannschafts-Situation. Mit Deutschlands U21 hat er eigenen Aussagen zufolge das große Ziel, beim Turnier im kommenden Sommer den Pokal in die Höhe zu stemmen: "Mein Vater hat mit Italien die U21-EM gewonnen, jetzt möchte ich diesen Titel auch gewinnen", sagte er.

In der laufenden Saison steht Tresoldi nach elf Pflichtspielen für Club Brügge bereits bei neun Treffern. 2025 wechselte er für 7,5 Millionen Euro von Hannover 96 nach Belgien, wo er seinen Marktwert auf mittlerweile 35 Millionen Euro steigern konnte.