Wie die Sport Bild berichtet, sieht die sportliche Führung um Sportvorstand Max Eberl selbst bei einem der europäischen Top-Keepern aktuell niemanden, der es garantiert besser machen würde als Urbig. Der 23-Jährige hat das Vertrauen bislang mit guten Leistungen zurückgezahlt, auch bei seinen zwei Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft und Jürgen Klopp wusste er zu überzeugen und blieb jeweils ohne Gegentor.

Dennoch werden immer wieder Zweifel an Urbig geäußert. Insbesondere in der Expertenlandschaft wird vor dem großen Schritt gewarnt. Darunter auch die Münchner Torhüter-Legenden Sepp Maier und Oliver Kann. Der Tenor: Ist er der ehemalige Kölner schon bereit, die alleinige Nummer eins ohne die Hilfe seines inzwischen engen Vertrauten Neuer zu sein oder fällt er dem Hype um seine Person womöglich zum Opfer?

Gegenüber der Sport Bild schlug nun auch Didi Hamann in diese Kerbe. "Was Urbig gut macht: Er strahlt Ruhe aus. Aber es ist für ihn etwas ganz anderes, 15 Spiele zu machen oder erster Torwart in München zu sein. Jetzt hat er nichts zu verlieren", erklärte er und betonte: "Ich traue es ihm zu, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, er ist sicher die nächsten fünf Jahre Nummer 1 in München. Da gehört mehr dazu. Ich wäre da etwas vorsichtig."

So plant der FC Bayern München mit Jonas Urbig

Von der Debatte, die sich nun schon seit einigen Wochen zieht, wollen die Bayern allerdings nichts wissen. "Jonas Urbig kam als sehr junger Torhüter aus der 2. Liga (mit 21 im Januar 2025 vom 1. FC Köln; Anm. d. Red.) zu uns und hat sich inzwischen als künftige Nummer 1 des FC Bayern positioniert und auch schon seine ersten Länderspiele absolviert", wird Präsident Herbert Hainer in dem Bericht zitiert. Der 72-Jährige stellte klar: "Die Aufgabe, einen Nachfolger für einen mehrfachen Welttorhüter zu finden, ist denkbar groß – und sie wurde und wird sehr gut umgesetzt. Diese Entwicklung muss man auch unserer sportlichen Leitung hoch anrechnen."

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Für Hainer gibt es keine Zweifel daran, dass Urbig in die Fußstapfen von Neuer treten wird. "Er bringt genau die Mischung mit, die es beim FC Bayern braucht: Talent, Persönlichkeit und den Willen, jeden Tag weiterzulernen. Jonas Urbig strahlt heute schon eine beachtliche Ruhe und Souveränität aus und hat sich auch schon in großen Spielen bewährt. Wir alle trauen ihm für die Zukunft sehr viel zu", ergänzte er.

Neben den Zweifeln an Urbig waren unlängst auch Stimmen lauter geworden, die mehr Spielzeit für den Torhüter forderten - losgetreten von Neuers Patzer beim 2:2 in Augsburg kurz nach Anpfiff, der das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte zur Folge hatte. Mit 69 Prozent abgewehrten Schüssen hat Urbig auf dem Papier sogar eine bessre Bilanz als Neuer seit Sommer 2025 (65 Prozent). Eine Ablösung in dieser Saison ist allerdings kein Thema an der Säbener Straße.

Der Plan sieht weiterhin vor, dass sich beide Torhüter abwechseln. Das ließ auch Trainer Vincent Kompany vor wenigen Tagen nochmal durchklingen, der die Diskussion sogar als "schön für uns" bezeichnete und damit nochmal seine positive Haltung gegenüber Urbig unterstrich. Der FCB habe eine "gute Konstellation" auf der Torhüterposition, die sich "viele wünschen würden".

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Beendet Manuel Neuer seine Karriere im Sommer?

In der noch jungen Spielzeit hütete Urbig bereits viermal den Kasten der Bayern, zuletzt in Neuers Abwesenheit beim 6:1-Kantersieg über Manuel Neuer. In der Champions League gegen den FC Arsenal dürfte der Routinier dann wieder zwischen den Pfosten stehen. Für den 40-Jährigen ist es aller Voraussicht nach die letzte Saison, sein Karriereende hatte er in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehrfach angedeutet. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus. Auch Sven Ulreich steht vor dem Rücktritt.

Für diesen Fall sucht der FC Bayern dem Vernehmen nach bereits nach einem erfahrenen Ersatzmann für Urbig. Gehandelt werden unter anderem Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Bernd Leno (FC Fulham). Unlängst berichtete Sky außerdem von einem Interesse an Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart, der den Bayern sogar angeboten worden sei. Zur Nummer 3 könnte Eigengewächs Leonard Prescott aufsteigen.