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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus

"Ich bin weit davon entfernt zu sagen, er ist sicher die nächsten fünf Jahre Nummer 1 in München": Schon wieder Zweifel an Jonas Urbig vom FC Bayern

Bundesliga
Bayern München
Champions League
J. Urbig
M. Neuer

Der FC Bayern München traut Jonas Urbig trotz der großen externen Zweifel zu, die Nachfolge von Manuel Neuer anzutreten. Eine Alternative sehen die Verantwortlichen angeblich ohnehin nicht.

Wie die Sport Bild berichtet, sieht die sportliche Führung um Sportvorstand Max Eberl selbst bei einem der europäischen Top-Keepern aktuell niemanden, der es garantiert besser machen würde als Urbig. Der 23-Jährige hat das Vertrauen bislang mit guten Leistungen zurückgezahlt, auch bei seinen zwei Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft und Jürgen Klopp wusste er zu überzeugen und blieb jeweils ohne Gegentor.

Dennoch werden immer wieder Zweifel an Urbig geäußert. Insbesondere in der Expertenlandschaft wird vor dem großen Schritt gewarnt. Darunter auch die Münchner Torhüter-Legenden Sepp Maier und Oliver Kann. Der Tenor: Ist er der ehemalige Kölner schon bereit, die alleinige Nummer eins ohne die Hilfe seines inzwischen engen Vertrauten Neuer zu sein oder fällt er dem Hype um seine Person womöglich zum Opfer?

Gegenüber der Sport Bild schlug nun auch Didi Hamann in diese Kerbe. "Was Urbig gut macht: Er strahlt Ruhe aus. Aber es ist für ihn etwas ganz anderes, 15 Spiele zu machen oder erster Torwart in München zu sein. Jetzt hat er nichts zu verlieren", erklärte er und betonte: "Ich traue es ihm zu, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, er ist sicher die nächsten fünf Jahre Nummer 1 in München. Da gehört mehr dazu. Ich wäre da etwas vorsichtig."

So plant der FC Bayern München mit Jonas Urbig

Von der Debatte, die sich nun schon seit einigen Wochen zieht, wollen die Bayern allerdings nichts wissen. "Jonas Urbig kam als sehr junger Torhüter aus der 2. Liga (mit 21 im Januar 2025 vom 1. FC Köln; Anm. d. Red.) zu uns und hat sich inzwischen als künftige Nummer 1 des FC Bayern positioniert und auch schon seine ersten Länderspiele absolviert", wird Präsident Herbert Hainer in dem Bericht zitiert. Der 72-Jährige stellte klar: "Die Aufgabe, einen Nachfolger für einen mehrfachen Welttorhüter zu finden, ist denkbar groß – und sie wurde und wird sehr gut umgesetzt. Diese Entwicklung muss man auch unserer sportlichen Leitung hoch anrechnen."

Für Hainer gibt es keine Zweifel daran, dass Urbig in die Fußstapfen von Neuer treten wird. "Er bringt genau die Mischung mit, die es beim FC Bayern braucht: Talent, Persönlichkeit und den Willen, jeden Tag weiterzulernen. Jonas Urbig strahlt heute schon eine beachtliche Ruhe und Souveränität aus und hat sich auch schon in großen Spielen bewährt. Wir alle trauen ihm für die Zukunft sehr viel zu", ergänzte er.

Neben den Zweifeln an Urbig waren unlängst auch Stimmen lauter geworden, die mehr Spielzeit für den Torhüter forderten - losgetreten von Neuers Patzer beim 2:2 in Augsburg kurz nach Anpfiff, der das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte zur Folge hatte. Mit 69 Prozent abgewehrten Schüssen hat Urbig auf dem Papier sogar eine bessre Bilanz als Neuer seit Sommer 2025 (65 Prozent). Eine Ablösung in dieser Saison ist allerdings kein Thema an der Säbener Straße.

Der Plan sieht weiterhin vor, dass sich beide Torhüter abwechseln. Das ließ auch Trainer Vincent Kompany vor wenigen Tagen nochmal durchklingen, der die Diskussion sogar als "schön für uns" bezeichnete und damit nochmal seine positive Haltung gegenüber Urbig unterstrich. Der FCB habe eine "gute Konstellation" auf der Torhüterposition, die sich "viele wünschen würden".

imago-sport-1083308297.jpgIMAGO

Beendet Manuel Neuer seine Karriere im Sommer?

In der noch jungen Spielzeit hütete Urbig bereits viermal den Kasten der Bayern, zuletzt in Neuers Abwesenheit beim 6:1-Kantersieg über Manuel Neuer. In der Champions League gegen den FC Arsenal dürfte der Routinier dann wieder zwischen den Pfosten stehen. Für den 40-Jährigen ist es aller Voraussicht nach die letzte Saison, sein Karriereende hatte er in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehrfach angedeutet. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus. Auch Sven Ulreich steht vor dem Rücktritt.

Für diesen Fall sucht der FC Bayern dem Vernehmen nach bereits nach einem erfahrenen Ersatzmann für Urbig. Gehandelt werden unter anderem Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Bernd Leno (FC Fulham). Unlängst berichtete Sky außerdem von einem Interesse an Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart, der den Bayern sogar angeboten worden sei. Zur Nummer 3 könnte Eigengewächs Leonard Prescott aufsteigen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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