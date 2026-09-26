Das ehemalige Bayern-Talent Nestory Irankunda hat im Testspiel mit der australischen Nationalmannschaft gegen Rekordweltmeister Brasilien (1:1) am Freitag mit einem traumhaften Tor für Schlagzeilen gesorgt.

Mit einem wunderschön getretenen Freistoß aus rund 25 Metern brachte Irankunda, der mittlerweile für Sporting Lissabon spielt, die Australier in der 68. Minute in Führung. Beim Jubel über sein Kunststück ließ er einen Salto an der Eckfahne folgen.

"Ich trainiere diese Technik sehr häufig. Manchmal fliegt der Ball aus dem Trainingsgelände und ich verfehle das Tor völlig", gab sich der 20-Jährige nach der Partie bei Paramount+ bescheiden. "Dass er heute reinging, hat sich gut angefühlt. Ich bin sehr glücklich darüber."

Beinahe hätte Irankundas Tor Australien zu einem überraschenden Sieg gereicht, erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Rayan noch der Ausgleichstreffer für Brasilien. Besonders war das Freistoßtor des früheren Müncheners dennoch, da es im neunten Duell mit den Brasilianern erst Australiens zweites Tor überhaupt gegen die Selecao war. Den bis dato letzten Treffer für Australien gegen Brasilien hatte im Juni 2001 im Spiel um Platz 3 des Confederations Cup Shaun Murphy erzielt.

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Wie lange spielte Nestroy Irankunda für den FC Bayern?

Irankunda war 2024 von Adelaide United nach München gewechselt, der Durchbruch beim FCB blieb dem Offensivspieler allerdings verwehrt. Auf einen Einsatz für die erste Mannschaft kam er nicht, für die Zweitvertretung lief er 15-mal auf (vier Tore, drei Assists). Allerdings verließ Irankunda Bayern nur ein halbes Jahr nach seiner Ankunft schon wieder, wurde an Grasshopper Club Zürich in die Schweiz verliehen. Wiederum ein halbes Jahr später, im Sommer 2025, war das Kapitel FCB für den Australier dann endgültig beendet, für neun Millionen Euro Ablöse wechselte er zum FC Watford.

Im August folgte schließlich der Wechsel zu Sporting nach Lissabon, der portugiesische Topklub legte 15 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Einen Stammplatz konnte sich Irankunda bei Sporting noch nicht erarbeiten, in vier seiner fünf bisherigen Einsätze für den neuen Verein kam er von der Bank.

Gegen Brasilien absolvierte Irankunda sein 20. Länderspiel für Australien, sieben Tore sind ihm dabei geglückt. Am Dienstag treffen die Socceroos ein weiteres Mal auf die von Carlo Ancelotti trainierten Südamerikaner.