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Der Ex-Bundestrainer glaubt, dass Musiala beim FCB wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden wird.

Rudi Völler zeigt sich inmitten des Wirbels um Nationalspieler Jamal Musiala zuversichtlich, dass der Zauberfuß wieder sein einstiges Weltklasse-Niveau erreichen wird. "Ich bin da optimistisch. Er hat es vorher gezeigt, obwohl er die Krankheit hatte", sagte der DFB-Sportdirektor bei RTL/Sky Sport.

"Wir brauchen Jamal auch in der Nationalmannschaft", betonte Völler: "Er hat gezeigt, was für ein außergewöhnlicher Spieler er ist. Selbst am Freitag, als er eingewechselt wurde. Er hat trotzdem dieses Außergewöhnliche, diese Geschwindigkeit bei der Ballan- und Ballmitnahme und dieses Dribbling im Strafraum", führte der 66-Jährige aus.

Mit dieser Qualität hätte Musiala bei seinem Comeback für Bayern München am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Köln (1:1) auch "fast noch das 2:1 erzielt. Deshalb sollte man trotzdem hoffen und auch daran glauben, dass es wieder so wird", sagte Völler.

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Musiala, der an einer eine neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet, ist beim deutschen Rekordmeister Gegenstand heißer Debatten. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Diskussion nach dem Köln-Spiel eskaliert, als er Musialas Leistungsfähigkeit öffentlich infrage stellte und über mögliche Anpassungen bei dessen Vertrag sprach.