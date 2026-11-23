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Lennart Karl vom FC Bayern hat sich bei seinem diesjährigen Fanclub-Besuch - wieder einmal - erstaunlich offen gezeigt.

Am Sonntag schauten die Münchner Profis bei verschiedenen Fanclubs im In- und Ausland vorbei. Karl wurde nach Eppan ins italienische Südtirol geschickt, wo sich der 18-Jährige einer Fragerunde stellen sollte. Ein Fan wollte dabei wissen, was er beruflich gemacht hätte, wenn eine Karriere als Profifußballer gescheitert wäre.

"Für mich gab es keinen Plan B, für mich gab es nur Plan A", erwiderte Karl. "Ich wüsste auch jetzt noch nicht, was ich sonst machen sollte. Ich bin keine sehr, sehr schlaue Person im ganzen Leben." Und weiter: "Zum Glück hat es mit dem Fußball geklappt, sonst wäre ich nicht so gut durchgekommen wie jetzt."

Zudem berichtete Karl über Diskussionen mit seinen Eltern über die Fortführung seiner schulischen Laufbahn: "Sie haben gesagt, ich soll die Schule durchziehen. Ich habe gesagt: 'Ich will das nicht machen!' Ich bin jeden Tag aufgestanden, wollte einfach nur Fußball spielen."

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Lennart Karl debütierte mit 17 für den FC Bayern

Karl spielte in der Jugend zunächst für den TuS Frammersbach und Viktoria Aschaffenburg, ehe er 2017 im Alter von neun Jahren zu Eintracht Frankfurt wechselte. 2022 kehrte er kurzzeitig nach Aschaffenburg zurück, dann ging er an den Campus des FC Bayern.

Bei der Klub-WM 2025 debütierte er im Alter von 17 Jahren für die Münchner Profis, vor einem Jahr gelang ihm der große Durchbruch. Mittlerweile ist Karl fester Bestandteil des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft.

Schon im vergangenen Winter hatte sich Karl bei einem Fanclub-Besuch erstaunlich offen gezeigt. Damals gab er zu, dass er von einem Wechsel zu Real Madrid träumt, was große öffentliche Debatten auslöste. Anschließend nahm er sich mit öffentlichen Wortmeldungen deutlich zurück. Für Gesprächsstoff sorgte er aber dennoch reichlich, etwa mit diversen Torjubeln.