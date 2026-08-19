"Ich arbeite für euch und gebe mein Leben dafür auf": Doku enthüllt, wie Pep Guardiola Erling Haaland und Co. bei der Ehre packte

Die Prime-Video-Dokumentation "A Beautiful Obsession" hat unter anderem eine hochemotionale Ansprache von Manchester Citys Ex-Trainer Pep Guardiola enthüllt, in der er das Scheitern seiner Ehe thematisiert.

Die Doku, in der die zwei vergangenen Spielzeiten, Guardiolas letzte bei City, begleitet werden, zeigt unter anderem eine Szene aus der Kabine des englischen Topklubs nach einer 0:2-Niederlage bei Juventus Turin in der Champions-League-Ligaphase im Dezember 2024.

"Jungs, ich will etwas beichten. Ich bin verdammt noch mal geschieden von der schönsten Frau auf eurem Planeten, meiner Frau, meiner Ex-Frau. Ich liebe sie unglaublich, aber wir haben die Leidenschaft verloren", sagte Guardiola nach der Partie zu seinen Spielern. Kurz zuvor hatten sich der Spanier und Ex-Frau Christina Serra, die drei gemeinsame Kinder haben, nach rund 30 Jahren Beziehung und zehn Jahren Ehe scheiden lassen.

Seine private Krise nutzte Guardiola in einer auch sportlich enorm komplizierten Zeit indes dafür, an die Ehre seiner Stars zu appellieren. "Wie spielt man Fußball? Weil man aus einem inneren Antrieb heraus spielt. Was auch immer ihr im Leben tut, tut es mit Leidenschaft. Ich will keine guten Spieler, ich will Spieler mit Leidenschaft", brüllte der Coach durch die Kabine.

Pep Guardiola brüllte City-Stars an: "Was gebt Ihr mir dafür zurück?"

Zwischen Ende Oktober und Ende Dezember 2024 konnte City von 13 Pflichtspielen gerade mal eines gewinnen, neun Partien gingen verloren. Nach der Pleite bei Juve war in der Champions League der direkte Einzug ins Achtelfinale in weite Ferne gerückt, gar das Aus bereits nach der Ligaphase drohte.

Zwar berappelte sich City im weiteren Saisonverlauf wieder, heftige Rückschläge blieben aber auch in der Spielzeit 2025/26 ein steter Begleiter. Nach einer überraschenden 0:2-Heimniederlage in der Champions League gegen Bayer Leverkusen Ende November 2025 kam Guardiola in der Kabine erneut auf seine persönlichen Probleme zu sprechen. "Ich arbeite für euch und gebe mein Leben dafür auf - meine Scheidung, meine Familie, die weit weg ist, und alles andere - für euch alle", schimpfte Guardiola und fragte wütend in die Runde: "Und was gebt ihr mir dafür zurück?"

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Die Leistung der Mannschaft lasse ihn "erschöpft" zurück, betonte der 55-Jährige. "Ich bin am Ende, ich möchte aufhören. Wenn ihr so spielt, fühle ich mich allein."

Das Ende der Ära Guardiola, der 2016 in Manchester übernommen und den Verein unter anderem zu sechs englischen Meistertiteln sowie dem erstmaligen Champions-League-Triumph (2023) geführt hatte, zeichnete sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr ab. Ende Mai wurde dann offiziell, dass der ehemalige Bayern-Trainer City ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages vorzeitig verlässt.

In der Prime-Video-Doku ist derweil noch eine weitere hochemotionale Szene zu sehen, die sich Mitte Mai während des FA-Cup-Finals gegen den FC Chelsea, einem von Guardiolas letzten Spielen mit den Skyblues, ereignete. Im Mittelpunkt dabei neben dem Starcoach: Torjäger Erling Haaland.

Pep Guardiola packte Erling Haaland bei der Ehre: "Bist du müde?"

In der Halbzeitpause knöpfte sich Guardiola den Norweger vor, war mit dessen Leistung in den ersten 45 Minuten offensichtlich höchst unzufrieden: "Bist du müde?", schrie Guardiola und holte aus: "Warum kämpfst du nicht um den Ball, wie du es gegen William Saliba (Arsenal-Verteidiger, d. Red.) und alle anderen Spieler getan hast, in einem verdammten Finale? Wenn du müde bist, dann sag es jetzt."

Sechs Spielern habe er einen Kaderplatz im Endspiel verwehren müssen, "für die ich mich schäme, sie weggelassen zu haben. Wo ist deine Qualität? Die Läufe in die Tiefe? Im Strafraum? Komm schon", packte Guardiola Haaland bei seinem Stolz.

Letztlich war es zwar nicht Haaland, der traf, doch dank des goldenen Tores von Antoine Semenyo (72. Minute) bezwang City Chelsea noch mit 1:0 und gewann den FA Cup. Es war Guardiolas 20. und letzter Titel mit Manchester.

Ob, wann und wo der frühere spanische Nationalspieler seine Trainerkarriere fortsetzt, ist offen. Zwar soll Guardiola jüngst kurz davor gestanden haben, die kriselnde italienische Nationalmannschaft zu übernehmen, das Engagement zerschlug sich jedoch. Ohnehin galt es schon rund um sein Aus bei City als wahrscheinlich, dass sich Guardiola vorerst eine berufliche Auszeit nimmt.

Derlei Gedanken äußerte er nun auch in der Prime-Video-Doku: "Es wird schwer, zurückzukommen - so fühle ich momentan. Ich muss viele Dinge sortieren, die in meinem Privatleben passiert sind. In verschiedenen Bereichen muss ich mich selbst wieder finden, muss zur Ruhe kommen und Dinge sacken lassen. Das ist eines der hauptsächlichen Ziele."