So seht Ihr Iberia 1999 gegen Getafe mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo möglicherweise Geoblocking gilt? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

Iberia 1999 empfängt Getafe im Mikheil-Meschi-Stadion in Tiflis zu einem Spiel der Ligaphase der Conference League.

In der heimischen Liga läuft es für das georgische Team deutlich besser als in Europa. Am 21. November gewann Iberia auswärts mit 1:0 gegen den FC Samgurali Tskhaltubo, eine Woche zuvor gab es ein 2:2 gegen Spaeri. Damit ist das Team seit drei Spielen in der Erovnuli Liga ungeschlagen.

In der Conference League verlor die Mannschaft von Levan Korgalidze dagegen am 5. November mit 1:2 gegen den FC Kopenhagen. Sie steht auf Tabellenplatz 29 und braucht Punkte, um sich zu verbessern.

Getafe reist in schwacher Form an. Die Mannschaft von Pepe Bordalas unterlag Atletico Madrid am 22. November in LaLiga mit 0:3. Es war ihre dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.

In diesem Wettbewerb verlor Getafe am 5. November mit 0:1 gegen Brighton & Hove Albion und steht in der Conference-League-Tabelle auf Platz 31, nur zwei Ränge hinter dem Gastgeber. Die Reise nach Tiflis bietet dem Team die Chance auf eine Wende.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst.

Teamnews und Kader