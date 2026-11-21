So seht Ihr Hull City gegen Brighton & Hove Albion mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Hull City empfängt Brighton & Hove Albion im MKM Stadium zu einem Premier-League-Spiel, in dem eine Mannschaft auf der Suche nach Stabilität auf eines der formstärksten Teams der Liga trifft.

Hull unter Sergej Jakirovic ist seit vier Premier-League-Spielen ohne Sieg und hat drei davon unentschieden gespielt. Zuletzt gab es zu Hause eine 0:1-Niederlage gegen Arsenal. Hull will zu der Form zurückfinden, mit der sich die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf kurzzeitig von der Abstiegszone abgesetzt hatte.

Brighton reist mit viel Rückenwind nach Hull. Die Mannschaft von Fabian Hurzeler steht mit 22 Punkten auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle, fünf Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. In den vergangenen beiden Ligaspielen gewann sie gegen Brentford und Manchester City.

Brighton muss zudem einen vollen Spielplan mit mehreren Wettbewerben bewältigen und hat Anfang des Monats Getafe in der Conference League besiegt. Angesichts dieser zusätzlichen Belastung wird Hurzeler in den kommenden Wochen sorgfältig entscheiden müssen, wann er seinen Kader rotiert.

Eine zentrale Rolle in Brightons Defensive spielt Luka Vuskovic. Der 19-jährige kroatische Nationalspieler kam im Sommer von Tottenham Hotspur und stand seither in jedem Premier-League-Spiel in der Startelf. Mit seinen Leistungen hat er das Interesse von Barcelona, Liverpool und Real Madrid geweckt. Brighton hat jedoch klargestellt, dass der Klub Anfragen im Januar nicht in Betracht ziehen wird.

Bei Hull wird der verletzungsbedingte Ausfall mehrerer Schlüsselspieler die Kadertiefe von Jakirovic auf die Probe stellen. Die Gastgeber brauchen eine disziplinierte, kompakte Leistung, um Brightons Angriff in Schach zu halten, der in den vergangenen Wochen seinen Rhythmus gefunden hat.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Hull City gegen Brighton & Hove Albion live zu sehen.

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