Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Michael Olise & Tom Bischofgetty
Marko Brkic

Huldigung für Harry Kane? Kurioser Torjubel von Michael Olise bei Bayerns Pokal-Gala gibt Rätsel auf

Deutschland DFB-Pokal
Bayern München - Magdeburg
Bayern München
Magdeburg
H. Kane
M. Olise

Michael Olise hat beim 6:1-Sieg des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg mit einem ungewöhnlichen Torjubel offenbar Harry Kane gehuldigt. Nach seinem zweiten Treffer zeigte der Franzose in Richtung der Ersatzbank, wo der Engländer die Geste lächelnd erwiderte.

Olise schnürte in der zweiten Runde des DFB-Pokals einen Doppelpack. Bereits in der 10. Minute brachte er die Münchner mit 1:0 in Führung, ehe er in der 50. Minute per Elfmeter auf 3:1 erhöhte.

Dabei überwand er Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann mit einem cool verwandelten Panenka. Anschließend verzichtete Olise auf seinen üblichen Jubel, lief zur Eckfahne, bekreuzigte sich und strahlte über das ganze Gesicht. Für den sonst eher zurückhaltenden Franzosen ein ungewohnter Anblick. Mit dem Finger deutete er dann eindeutig in Richtung Bayern-Bank, wo Kane die Geste lächelnd erwiderte und seinerseits mit dem Finger hin und her wackelte. Was es damit genau auf sich hatte, ob es vielleicht eine Absprache der beiden gegeben hat, konnte am Mittwoch nicht final geklärt werden.

Hinter dem besonderen Moment könnte jedoch eine außergewöhnliche Woche für beide Offensivspieler stecken. Am Montag waren Olise und Kane bei der Ballon-d'Or-Gala in Paris zu Gast. Während Olise den neunten Platz belegte, gewann Kane die Auszeichnung vor Kylian Mbappe von Real Madrid und Lamine Yamal vom FC Barcelona. Damit ist Kane der erste Bundesliga-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge im Jahr 1981, der zum Weltfußballer gekürt wurde.

Bei der Preisverleihung zeigte sich Kane sichtlich bewegt. "Wow, wow, wow", sagte der Engländer auf der Bühne, bevor er kurz innehielt. "Ich bin fast sprachlos. Danke an alle." Dass die Gala in seiner Heimatstadt London stattfand, machte den Abend für ihn besonders: "Dass ich hier in London bin, hat das Ganze zu etwas ganz Besonderem gemacht. Es war für mich heute Abend ein gutes Omen."

Mit zittriger Stimme kämpfte der 33-Jährige dabei sichtlich mit seinen Emotionen. Einen besonderen Dank richtete er auch an Olise und seine Teamkollegen, die diesen Erfolg erst möglich machten. Videos von der Gala zeigen, wie sehr sich Olise für Kane freute und sogar dessen Mutter herzte.

FC Bayern: Welche Krankheit hat Vincent Kompany?

Gegen Magdeburg durfte Kane nach der intensiven vergangenen Woche mit Duellen gegen den FC Arsenal und den SC Freiburg nun pausieren und verfolgte die Partie über die gesamte Spielzeit von der Bank. Neben Olise trafen für die Münchner Ismael Saibari (21.), Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Santos (90.+3). Olise wurde in der 67. Minute für Sacha Boey ausgewechselt.

Erneut mussten die Bayern auf Cheftrainer Vincent Kompany verzichten, der krankheitsbedingt fehlte und von Co-Trainer Aaron Danks vertreten wurde. Bei dem Belgier gibt es jedoch gute Nachrichten: Mittlerweile hat er das Krankenhaus wieder verlassen, zudem steht die genaue Diagnose zu seiner Erkrankung fest.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Münchnern nicht. Bereits am Samstag (18.30 Uhr) steht mit dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund die nächste große Herausforderung an. Der BVB reist als punktgleicher Tabellenzweiter nach München.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen