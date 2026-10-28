Olise schnürte in der zweiten Runde des DFB-Pokals einen Doppelpack. Bereits in der 10. Minute brachte er die Münchner mit 1:0 in Führung, ehe er in der 50. Minute per Elfmeter auf 3:1 erhöhte.

Dabei überwand er Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann mit einem cool verwandelten Panenka. Anschließend verzichtete Olise auf seinen üblichen Jubel, lief zur Eckfahne, bekreuzigte sich und strahlte über das ganze Gesicht. Für den sonst eher zurückhaltenden Franzosen ein ungewohnter Anblick. Mit dem Finger deutete er dann eindeutig in Richtung Bayern-Bank, wo Kane die Geste lächelnd erwiderte und seinerseits mit dem Finger hin und her wackelte. Was es damit genau auf sich hatte, ob es vielleicht eine Absprache der beiden gegeben hat, konnte am Mittwoch nicht final geklärt werden.

Hinter dem besonderen Moment könnte jedoch eine außergewöhnliche Woche für beide Offensivspieler stecken. Am Montag waren Olise und Kane bei der Ballon-d'Or-Gala in Paris zu Gast. Während Olise den neunten Platz belegte, gewann Kane die Auszeichnung vor Kylian Mbappe von Real Madrid und Lamine Yamal vom FC Barcelona. Damit ist Kane der erste Bundesliga-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge im Jahr 1981, der zum Weltfußballer gekürt wurde.

Bei der Preisverleihung zeigte sich Kane sichtlich bewegt. "Wow, wow, wow", sagte der Engländer auf der Bühne, bevor er kurz innehielt. "Ich bin fast sprachlos. Danke an alle." Dass die Gala in seiner Heimatstadt London stattfand, machte den Abend für ihn besonders: "Dass ich hier in London bin, hat das Ganze zu etwas ganz Besonderem gemacht. Es war für mich heute Abend ein gutes Omen."

Mit zittriger Stimme kämpfte der 33-Jährige dabei sichtlich mit seinen Emotionen. Einen besonderen Dank richtete er auch an Olise und seine Teamkollegen, die diesen Erfolg erst möglich machten. Videos von der Gala zeigen, wie sehr sich Olise für Kane freute und sogar dessen Mutter herzte.

FC Bayern: Welche Krankheit hat Vincent Kompany?

Gegen Magdeburg durfte Kane nach der intensiven vergangenen Woche mit Duellen gegen den FC Arsenal und den SC Freiburg nun pausieren und verfolgte die Partie über die gesamte Spielzeit von der Bank. Neben Olise trafen für die Münchner Ismael Saibari (21.), Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Santos (90.+3). Olise wurde in der 67. Minute für Sacha Boey ausgewechselt.

Erneut mussten die Bayern auf Cheftrainer Vincent Kompany verzichten, der krankheitsbedingt fehlte und von Co-Trainer Aaron Danks vertreten wurde. Bei dem Belgier gibt es jedoch gute Nachrichten: Mittlerweile hat er das Krankenhaus wieder verlassen, zudem steht die genaue Diagnose zu seiner Erkrankung fest.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Münchnern nicht. Bereits am Samstag (18.30 Uhr) steht mit dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund die nächste große Herausforderung an. Der BVB reist als punktgleicher Tabellenzweiter nach München.