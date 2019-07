HSV: Özcan äußert sich zu möglichem Abschied, kommt Harnik aus Bremen? Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Der HSV soll Interesse an Bremens Martin Harnik zeigen und Berkay Özcan will an der Elbe bleiben. Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV.

Der Aufstieg in die hat für den in der kommenden Saison oberste Priorität. Damit das gelingt, musste Präsident Marcell Jansen den Verein aber zunächst erst wieder handlungsfähig machen. "Wir mussten komplett aufräumen", betonte er in einem Interview.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit Martin Harnik scheint nun ausgerechnet ein Spieler vom ewigen Rivalen in den Fokus des Klubs gerückt zu sein. HSV-Trainer Dieter Hecking fand zuletzt lobende Worte für den 32-Jährigen, dem Bremen wohl keine Steine in den Weg legen würde.

Ob Berkay Özcan am Vorhaben Wiederaufstieg beteiligt ist, war zuletzt nicht klar. Gleich vier türkische Vereine sollen sich angeblich mit dem Mittelfeldspieler befasst haben. Doch der 21-Jährige betonte nun, sich unter dem neuen Coach beweisen zu wollen.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum HSV vom heutigen Sonntag.

Hamburger SV hat wohl Interesse an Bremens Martin Harnik

Für Martin Harnik scheint sich ein emotionaler Transfer anzubahnen. Werder Bremen soll bereit sein, den 32-Jährigen ziehen zu lassen. Wie Sky Sport Austria berichtet, hat ausgerechnet der Hamburger SV Interesse.

Trainer Dieter Hecking schwärmte zuletzt in den höchsten Tönen von Harnik: "Martin ist ein Stürmer, der weiß, wie es geht. Er hat seine Tore immer gemacht und das sind immer gefragte Leute auf dem Markt."

Für Harnik wäre der Transfer doppelt brisant: zum einen sind Werder Bremen und der Hamburger SV rivalisierende Vereine, zum anderen ist Harnik gebürtiger Hamburger, spielte jedoch bislang noch nie in der Heimat.

HSV-Präsident Marcell Jansen: "Wir mussten komplett aufräumen"

Zu teure Verträge, zu wenig Leistung: Präsident Marcell Jansen sieht das Kadermanagement von Zweitligist Hamburger SV in der jüngeren Vergangenheit äußerst kritisch. Nach dem verpassten Wiederaufstieg sei nun ein Schnitt unvermeidlich gewesen. "Wir mussten komplett aufräumen", sagte der 33 Jahre alte Ex-Nationalspieler eine Woche vor dem Zweitliga-Start im Interview mit dem Deutschlandfunk: "Wir mussten alles stabilisieren, um überhaupt mal wieder handlungsfähig zu sein."

Finanziell sei der HSV in schwieriges Fahrwasser geraten, auch weil in der Vergangenheit ausgehandelte Spielerverträge "grenzwertig" waren: "Da ist ganz, ganz viel Geld draufgegangen", sagte Jansen. 2018 war der HSV erstmals aus der Bundesliga abgestiegen, die angepeilte sofortige Rückkehr verpasste der Traditionsklub. "Es war ein sehr instabiles Gebilde", sagte Jansen im Rückblick auf die vergangene Spielzeit: "Die zweite Liga muss man respektieren und annehmen und das haben wir in der Rückrunde so nicht getan."

HSV: Berkay Özcan äußert sich zu angeblichem Abschied

Berkay Özcan hat über das Interesse mehrerer türkischer Vereine gesprochen und einen Abschied vom Hamburger SV im laufenden Transferfenster ausgeschlossen.

"Ich denke nicht über einen Wechsel nach. Ich will mich beim HSV dauerhaft durchsetzen", sagte der offensive Mittelfeldspieler im Gespräch mit Sport1.

Erst Anfang Juli war Özcan für 1,5 Millionen Euro fest nach Hamburg gewechselt, nachdem er zuvor für ein halbes Jahr vom ausgeliehen war.

Er betonte: "Ich fühle mich hier beim HSV sehr wohl. Nicht nur in der Mannschaft, auch die Stadt Hamburg ist mir im letzten halben Jahr sehr ans Herz gewachsen."

Mit , , und sollen gleich vier türkische Klubs um ihn buhlen. Das interessiert Özcan aber nur am Rande.

"Ich habe mich Anfang des Jahres bewusst für den HSV entschieden. Ich hatte auch Angebote aus und von türkischen Top-Klubs, aber ich wollte nur nach Hamburg", betonte er.