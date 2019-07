HSV: Fünf Spieler sollen noch gehen, Santos-Berater stellt Millionen-Forderung - Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Fünf Spieler sollen den HSV noch verlassen und der Berater von Douglas Santos fordert 1,2 Millionen Euro. Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV.

Nach dem verpassten Wiederaufstieg steht der HSV in diesem Sommer erneut vor einem Umbruch. Bereits zehn Neuzugänge verzeichnen die Hanseaten eine Woche vor Saisonstart. Nun soll mit Innenverteidiger Timo Letschert der elfte Neue nach Hamburg kommen.

Außerdem scheint mit Martin Harnik ausgerechnet ein Spieler vom ewigen Rivalen in den Fokus des Klubs gerückt zu sein. HSV-Trainer Dieter Hecking fand zuletzt lobende Worte für den 32-Jährigen, dem Bremen wohl keine Steine in den Weg legen würde.

Für die vielen Neuzugänge müssen die Hamburger Verantwortlichen jedoch auch Platz im Kader schaffen. So sollen wohl fünf Spieler noch in dieser Transferperiode gehen. Derweil stellt der Berater des abgewanderten Douglas Santos dem HSV 1,2 Millionen Euro in Rechnung.

HSV-Vorstand Hoffmann blockt Millionen-Forderung von Santos-Berater ab

HSV-Chef Bernd Hoffmann hat die Geldforderung von Berater Marcus Haase für den Transfer von Douglas Santos zu Zenit St. Petersburg abgeblockt. Der Agent stellte den Hamburgern am Freitag 1,2 Millionen Euro Vermittlungsgebühren für den abgewanderten Brasilianer in Rechnung.

Daraufhin erklärte Haase: "Wir gehen davon aus, dass die von uns seit mindestens Februar 2019 für den HSV erbrachte Leistung branchenüblich vergütet wird." Hoffmann möchte davon jedoch nichts wissen: "Es gibt keine Vereinbarung zwischen dem HSV und Herrn Haase, die eine Vergütung begründet."

Laut dem Vorstandsvorsitzenden sei es der russische Klub, der für den Berater aufkommen müsse. Haase reagierte verwundert: "Aufgrund des wochenlangen vertrauensvollen Austauschs mit Herrn Hoffmann bin ich über dessen jetzige Einschätzung überrascht."

Bis zum 31. Juli muss nun Zenit dem HSV die Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro überweisen. Sollte es daraufhin nicht zu einer Einigung zwischen Haase und den Hanseaten kommen, könnte der Agent auch juristische Schritte einleiten.

Fünf Spieler sollen noch gehen

Der Hamburger SV plant eine Woche vor Saisonstar offenbar den Verkauf von insgesamt fünf Spielern. Während der Abgang von Gotoku Saki schon seit längerem im Raum steht und Torwart Julian Pollersbeck als mögliche Alternative zu Kevin Trapp bei ins Gespräch gebracht wird, sollen nun weitere Kandidaten für einen Abgang feststehen.

Wie der Sportbuzzer berichtet, ist Innenverteidiger David Bates ein Kandidat für einen Abgang. So könnte der bevorstehende Transfer von Timo Letschert dafür sorgen, dass für den Schotten kein Platz mehr im Kader der Hanseaten ist. So könnte Bates nur ein Jahr nach seinem Wechsel von den Glasgow auf die Insel zurückkehren.

Ein weiterer Streichkandidat ist angeblich Berkay Özcan, der unter Dieter Hecking nur noch zweite Wahl ist. Daneben sollen auch die Talente Tatsuya Ito und Vasilije Janjicic gehen können, nachdem sie zuletzt in die zweite Mannschaft der Hamburger versetzt wurden. Auch Mittelfeldspieler Matti Steinmann, der zuletzt in die zweite dänische Liga verliehen war, ist wohl ein Streichkandidat.

HSV offenbar scharf auf Verteidiger Timo Letschert von Sassuolo

Der Hamburger SV ist offenbar am niederländischen Verteidiger Timo Letschert von der interessiert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, war der 26-Jährige bereits für Gespräche in Hamburg.

Währenddessen steht Sportvorstand Jonas Boldt derzeit offenbar in Verhandlungen mit Sassuolo über die Ablöse für Letschert. Dabei muss der ehemalige Leverkusener erneut kreativ werden, da der HSV weiterhin mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat.

Letschert kam 2016 für 3,5 Millionen Euro vom FC Utrecht nach und war in der abgelaufenen Saison an die Niederländer ausgeliehen. Dort kam der Rechtsfuß auf vier Torbeteiligungen in 33 Einsätzen als Innenverteidiger, kann in jedoch auch auf Außen spielen.

Hamburger SV hat wohl Interesse an Bremens Martin Harnik

Für Martin Harnik scheint sich ein emotionaler Transfer anzubahnen. Werder Bremen soll bereit sein, den 32-Jährigen ziehen zu lassen. Wie Sky Sport Austria berichtet, hat ausgerechnet der Hamburger SV Interesse.

Trainer Dieter Hecking schwärmte zuletzt in den höchsten Tönen von Harnik: "Martin ist ein Stürmer, der weiß, wie es geht. Er hat seine Tore immer gemacht und das sind immer gefragte Leute auf dem Markt."

Für Harnik wäre der Transfer doppelt brisant: zum einen sind Werder Bremen und der Hamburger SV rivalisierende Vereine, zum anderen ist Harnik gebürtiger Hamburger, spielte jedoch bislang noch nie in der Heimat.

HSV-Präsident Marcell Jansen: "Wir mussten komplett aufräumen"

Zu teure Verträge, zu wenig Leistung: Präsident Marcell Jansen sieht das Kadermanagement von Zweitligist Hamburger SV in der jüngeren Vergangenheit äußerst kritisch. Nach dem verpassten Wiederaufstieg sei nun ein Schnitt unvermeidlich gewesen. "Wir mussten komplett aufräumen", sagte der 33 Jahre alte Ex-Nationalspieler eine Woche vor dem Zweitliga-Start im Interview mit dem Deutschlandfunk: "Wir mussten alles stabilisieren, um überhaupt mal wieder handlungsfähig zu sein."

Finanziell sei der HSV in schwieriges Fahrwasser geraten, auch weil in der Vergangenheit ausgehandelte Spielerverträge "grenzwertig" waren: "Da ist ganz, ganz viel Geld draufgegangen", sagte Jansen. 2018 war der HSV erstmals aus der abgestiegen, die angepeilte sofortige Rückkehr verpasste der Traditionsklub. "Es war ein sehr instabiles Gebilde", sagte Jansen im Rückblick auf die vergangene Spielzeit: "Die zweite Liga muss man respektieren und annehmen und das haben wir in der Rückrunde so nicht getan."