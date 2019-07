HSV: van Drongelen will bleiben, bot sich Holtby selbst bei Besiktas an? Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Investor Kühne ist unzufrieden mit Hamburgs Kader, Holtby hat weiter keinen neuen Klub und van Drongelen will bleiben. Alle News zum HSV.

Beim laufen die Planungen für die zweite Saison in der 2. auf Hochtouren. Mit Verteidiger Rick van Drongelen wird dabei ein umworbener Spieler wohl trotz Wechselgerüchten beim HSV bleiben.

Indes hat der Ex-Hamburger Lewis Holtby auch Monate nach Bekanntwerden seines Abschieds von den Rothosen weiterhin keinen neuen Klub und Investor Michael Kühne übt Kritik an der Zusammenstellung des Kaders der Norddeutschen.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum HSV vom heutigen Freitag.

Ex-HSV-Star Lewis Holtby: Bot er sich selbst bei an?

Vor einigen Tagen reiste Lewis Holtby ohne Vertrag aus Istanbul ab, nachdem er mit Besiktas über ein Engagement dort verhandelt hatte. Türkische Medien berichten nun, dass sich der frühere Mittelfeldspieler des Hamburger SV auf eigene Initiative hin bei Besiktas vorgestellt hat.

Demnach hatte Holtby selbst den Kontakt zu Besiktas gesucht, konnte das Trainerteam bei dem Gespräch vor Ort aber offenbar nicht von sich überzeugen. Ein daraufhin geplanter Versuch, sich bei Stadtrivale ebenfalls vorzustellen, soll dann gescheitert sein.

Der HSV hatte bereits Ende März mitgeteilt, dass Holtby keinen neuen Vertrag erhalten und den Zweitligisten nach fünf Jahren verlassen werde. Einen neuen Klub sucht der 28-Jährige nun also weiterhin, auch der griechische Meister Saloniki soll im Gespräch sein.

Wechselgerüchten zum Trotz: van Drongelen will beim HSV bleiben

Verteidiger Rick van Drongelen wurde nach dem verpassten Aufstieg immer wieder mit einem Abgang vom Hamburger SV in Verbindung gebracht. Nun stellte der 20-jährige Niederländer jedoch klar, dass er seine Zukunft vorerst weiter bei den Rothosen sieht.

"In diesem Moment stehe ich nicht zum Verkauf!", sagte van Drongelen, dessen Vertrag in Hamburg noch bis 2022 datiert ist, der Bild. "Ich wohne sehr gerne in Hamburg. Der HSV hat mir die Möglichkeit gegeben, Bundesliga zu spielen. Als junger Spieler will man ja immer spielen. Ich habe sehr gute Einsatz-Zeiten. Was der HSV mir gegeben hat, will ich zurückgeben."

Die Hamburger starten am 28. Juli mit dem Heimspiel gegen Darmstadt in die neue Zweitligasaison.

Investor Kühne übt Kritik am HSV-Kader

Klaus-Michael Kühne, Investor beim Hamburger SV, hat Kritik an der Zusammenstellung des Kaders beim Zweitligisten geübt.

"Noch scheint mir die Mannschaft 'kunterbunt zusammengewürfelt' zu sein“, so Kühne in einer schriftlichen Stellungnahme in der Zeit. Für mögliche weitere Neuverpflichtungen will der 82-Jährige allerdings kein Geld locker machen: "Ein weiteres finanzielles Engagement habe ich bis auf Weiteres nicht vorgesehen“, erklärte Kühne.

HSV: Dieter Hecking hat wohl bereits Startelf im Kopf

Dieter Hecking hat beim Hamburger SV offenbar schon eine mögliche Startelf im Kopf, mit der er in der kommenden Saison die Hamburger zurück in die Bundesliga führen will. Das berichtet die SportBild.

Demnach plant der neue Trainer lediglich mit zwei Profis, die auch in der vergangenen Saison beim Zweitligisten spielten. Neben Verteidiger Kyriakos Papadopoulos und Mittelfeldakteur Aaron Hunt sollen neun Neuzugänge in die Startformation rücken.

Das Tor soll wohl der ehemalige Darmstädter Daniel Heuer Fernandes hüten und die Abwehr bilden neben Papadopoulos die Ex-Nürnberger Ewerton und Tim Leibold sowie Jan Gyamerah, der aus Bochum kam.

Im Mittelfeld sollen der ehemalige Bayer Adrian Fein, Jeremy Dudziak (St.Pauli), David Kinsombi (Kiel) und der Kapitän Hunt das Vertrauen erhalten. Als Stürmerpaar werden Ex-Schanzer Sonny Kittel und Ex-Bochumer Lukas Hinterseer gehandelt.