HSV: Corinthians kassiert bei Douglas Santos nicht mit, Pollersbeck will bleiben - alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Für Douglas Santos streichen die Rothosen eine hohe Ablöse ein - und müssen davon nichts an seinen Ex-Klub abdrücken. Alle News zum HSV.

Beim laufen die Planungen für die zweite Saison in der 2. auf Hochtouren. Bislang hat der HSV acht neue Spieler verpflichtet. Dazu werden laut Sportvorstand Boldt in Kürze noch weitere kommen.

Geld spült dafür der Verkauf von Douglas Santos in die Kassen, auch Rick van Drongelen ist begehrt. Julian Pollersbeck und Matti Steinmann werden dagegen vorerst bleiben.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum HSV vom heutigen Donnerstag.

HSV: Corinthians kassiert am Santos-Transfer nicht mit

Der Transfer von Douglas Santos vom HSV zu Zenit St. Petersburg steht unmittelbar bevor. Die Bild berichtet, dass die Klubs sich bereits auf eine Ablöse für den Linksverteidiger geeinigt haben und Santos bereits in weilt, um den Deal zu finalisieren.

Zwölf Millionen Euro Ablöse sollen die Hamburger für den Brasilianer einstreichen, weitere drei Millionen Euro können sich in Form von Bonuszahlungen dazugesellen. Ein Gerücht dazu entkräftete das Hamburger Abendblatt: Aus Santos' Heimat hieß es sein Ex-Klub Corinthians müsse an der Ablösesumme mit 15 Prozent beteiligt werden. Dies träfe aber nicht zu, so das Abendblatt.

Julian Pollersbeck entscheidet sich für Verbleib beim HSV

Mit Daniel Heuer Fernandes hat der Hamburger SV eine neue Nummer eins für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der bisherige Stammkeeper Julian Pollersbeck will die Rothose aber dennoch nicht verlassen. Dies schreibt die Sport Bild und berichtet weiter, dem ehemaligen U21-Europameister drohe nun gar ein Platz auf der Tribüne.

Denn als Nummer zwei hinter Heuer Fernandes soll an der Alster eigentlich Tom Mickel fungieren. Dieser sei innerhalb der Mannschaft ungemein beliebt und als festes Mitglied des Kaders eingeplant.

Pollersbeck dagegen ist wegen seines hohen Gehalt von 700.000 Euro ein Verkaufskandidat. Aus den Gerüchten um Interesse von Red Bull Salzburg und dem entwickelte sich bisher kein konkretes Werben.

Matti Steinmann nicht zum

Der Transfer von Matti Steinmann zum Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist geplatzt. Dies berichtet die MOPO. Demnach habe es Gespräche zwischen dem 24 Jahre alten Mittelfeldspieler des Hamburger SV und Vertretern des Drittligisten gegeben. Die Differenzen in den Vorstellungen seien aber zu groß gewesen.

Steinmann befindet sich also weiter auf Klubsuche, nachdem ihm die Hamburger Verantwortlichen vor drei Wochen mitgeteilt haben, dass sie nicht mehr auf ihn bauen. Sein Vertag läuft noch bis 2020 und aktuell bereitet er sich mit der U21 des HSV auf die neue Saison vor.

HSV: Rafael van der Vaart fordert viel Geduld mit Dieter Hecking

Ex-Mittelfeldstar Rafael van der Vaart ist überzeugt davon, dass der Hamburger SV mit seiner Wahl des neuen Cheftrainers alles richtig gemacht hat. Er hofft nun nur, dass Dieter Hecking auch in einer schwächeren Phase das nötige Vertrauen der Klubspitze erhält.

Im Podcast DerSechzehner.de sagte der Niederländer: "Ich bin unglaublich happy mit Dieter Hecking. Er ist genau der Richtige, an ihm muss der HSV jetzt mal eine lange Zeit festhalten und an ihn glauben, ihm vertrauen, auch wenn er mal ein paar Spiele verlieren sollte."

HSV: Augsburg will offenbar Rick van Drongelen

Der zeigt offenbar Interesse an Innenverteidiger Rick van Drongelen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Für den Transfer des Niederländers soll der HSV knapp acht Millionen Euro fordern, was die Kaderplanung für die kommende Saison weiter vorantreiben würde.