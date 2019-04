HSV (Hamburger SV) vs. Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen – alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der HSV ist in der 2. Bundesliga gegen Magdeburg gefordert. Wir erklären, wie das Spiel im LIVE-TICKER und TV zu sehen ist.

Am Montag kann der in der 2. einen weiteren Schritt in Richtung direkter Wiederaufstieg in die Bundesliga gehen. Gegner im Flutlichtspiel ist der 1. FC Magdeburg.

Trotz zuletzt durchwachsenen Vorstellungen in der Liga steht der HSV souverän auf dem zweiten Rang der . Doch nicht nur dort läuft es nach Plan, auch im sorgen die Nordlichter für Furore. Dank des 2:0-Sieges gegen den SC Paderborn steht Hamburg im Halbfinale, dort wartet .

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel des HSV gegen Magdeburg im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams und LIVE-TICKER.

HSV gegen Magdeburg: Alles Infos zum Montagsspiel der 2. Bundesliga

Duell Hamburger SV gegen 1. FC Magdeburg Datum Montag, 08. April 2019, 20.30 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 57.000 Plätze

HSV gegen Magdeburg live im TV sehen

Die wichtigste Information vorweg: Das Zweitligaspiel zwischen Hamburg und Magdeburg wird am Montag nicht live im Free-TV übertragen – weder auf Sport 1, ARD, ZDF oder RTL. Die einzige Möglichkeit, das Spiel im TV zu sehen ist der Pay-TV-Anbieter Sky.

Der Sender aus Unterföhring bei München hat alle Partien der 2. Bundesliga live im Programm – darunter auch exklusiv HSV gegen Magdeburg am Montagabend. Doch das war nicht immer so. Lange Jahre lief das Montagsspiel der zweiten Liga auch live bei Sport 1 im Free-TV.

HSV gegen Magdeburg live bei Sky

Bei Sky läuft das Spiel am Montag auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 1. Beginn der Übertragung aus dem Hamburger Volksparkstadion ist um 20.00 Uhr ehe um 20.30 Uhr der Ball rollt und beide Kontrahenten um drei wertvolle Punkte kämpfen.

Um den Sender zu empfangen müsst Ihr allerdings Kunde von Sky sein und das Bundesligapaket abonniert haben. Genauere Infos und Preise zu den verschiedenen Sky-Paketen findet Ihr auf der Website des Unternehmens.

HSV vs. Magdeburg im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Übertragung im TV kann das Spiel zwischen Hamburg und Magdeburg auch im LIVE-STREAM geschaut werden. Doch auch hier gibt es Beschränkungen, denn auch der LIVE-STREAM der 2. Bundesliga ist nur für Sky-Kunden verfügbar.

Sky Go ist hier der Schlüssel. Mit dem Zusatzdienst des Bezahlsender können alle Abonnenten des Bundesligapaketes auch online verfolgen, was zwischen dem HSV und Magdeburg passiert. Der LIVE-STREAMS läuft selbstverständlich parallel zur Übertragung im TV.

Der LIVE-STEAM zum Spiel ist auf den meisten mobilen Geräten verfügbar und kann über die Sky-Go-App gestartet werden. Diese steht in allen gängigen Stores zum kostenlosen Download bereit (zum Beispiel Google-Play-Store, Apple-Store etc.).

HSV vs. Magdeburg: So seht Ihr die Highlights

Auch Fans ohne Sky-Abo oder diejenigen, die das Spiel zwischen Hamburg und Magdeburg verpasst haben, können im Nachgang noch einmal die besten Szenen des Kicks sehen. Die zahlreichen Highlight-Clips sind hier die Lösung.

Neben Videos, die sowohl im Programm von Sky, Sky-Sport-News-HD und der Sky-Homepage zu finden sind, bietet auch DAZN Highlight-Videos an. Schon 40 Minuten nach Abpfiff gibt es dort die Zusammenfassungen aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga.

HSV vs. Magdeburg im LIVE-TICKER

Neben LIVE-STREAM gibt es auch zahlreiche LIVE-TICKER zum Spiel des HSV gegen Magdeburg. Dort werdet Ihr blitzschnell über alle wichtigen Ereignisse wir Tore, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen informiert.

Auch Goal bietet einen solchen Ticker zu HSV vs. Magdeburg auf der Seite an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen versorgt Euch der zuständige Tickerer dort auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um das Duell in Liga Zwei.

HSV vs. Magdeburg: Die Aufstellungen

Aufstellung HSV:

Aufstellung Magdeburg:

Noch ist offen, wie der HSV und Magdeburg ins Spiel am Montagabend gehen. Sobald die Aufstellungen offiziell sind, findet Ihr sie an dieser Stelle.