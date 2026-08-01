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HSV heute live: Wo läuft Hamburger SV vs. FC Everton heute im Live Stream und live im TV?

Klub Freundschaftsspiele
Hamburger SV - Everton
Hamburger SV
Everton
Bundesliga

Der Hamburger SV bestreitet am heutigen Samstag ein Testspiel gegen den FC Everton. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie des HSV live im TV und Live Stream übertragen wird.

Im Rahmen des Volksparkfestivals empfängt der Hamburger SV am heutigen Samstag (1. August) den FC Everton. Anstoß der Testpartie im Volksparkstadion, der Heimspielstätte des HSV, ist um 17 Uhr. Bereits zuvor stehen sich ab 13 Uhr die Frauenmannschaften beider Vereine gegenüber.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

HSV heute live: Wo läuft Hamburger SV vs. FC Everton heute im Live Stream und live im TV?

Das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Everton wird exklusiv über die vereinseigenen Kanäle des HSV übertragen. Die Livebilder sind kostenlos bei HSVtv sowie auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Rothosen verfügbar. Bereits die bisherigen Testspiele der Vorbereitung waren auf diesem Weg zu sehen.

Eine Übertragung im Free-TV oder bei Anbietern wie Sky oder DAZN gibt es dementsprechend nicht.

HSV heute live: Wo läuft Hamburger SV vs. FC Everton heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung

HSV vs. FC Everton

Wettbewerb

Testspiel

Datum

1. August

Uhrzeit

17 Uhr

Ort

Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung

HSVtv und auf dem YouTube-Kanal des Hamburger SV

HSV heute live: Wo läuft Hamburger SV vs. FC Everton heute im Live Stream und live im TV? Testspiel-Ergebnisse des Hamburger SV

Datum

Gegner

Ergebnis / Status

12. Juli 2026

TuS Dassendorf

12:0-Sieg

18. Juli 2026

FC Drochtersen/Assel

5:1-Sieg

25. Juli 2026

FC Basel

3:2-Sieg

1. August 2026, 17:00 Uhr

FC Everton

Steht bevor (Volksparkstadion)

5. August 2026, 18:30 Uhr

VfL Osnabrück

Steht bevor

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