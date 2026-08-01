Im Rahmen des Volksparkfestivals empfängt der Hamburger SV am heutigen Samstag (1. August) den FC Everton. Anstoß der Testpartie im Volksparkstadion, der Heimspielstätte des HSV, ist um 17 Uhr. Bereits zuvor stehen sich ab 13 Uhr die Frauenmannschaften beider Vereine gegenüber.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

HSV heute live: Wo läuft Hamburger SV vs. FC Everton heute im Live Stream und live im TV?

Das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Everton wird exklusiv über die vereinseigenen Kanäle des HSV übertragen. Die Livebilder sind kostenlos bei HSVtv sowie auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Rothosen verfügbar. Bereits die bisherigen Testspiele der Vorbereitung waren auf diesem Weg zu sehen.

Eine Übertragung im Free-TV oder bei Anbietern wie Sky oder DAZN gibt es dementsprechend nicht.

HSV heute live: Wo läuft Hamburger SV vs. FC Everton heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung HSV vs. FC Everton Wettbewerb Testspiel Datum 1. August Uhrzeit 17 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Übertragung HSVtv und auf dem YouTube-Kanal des Hamburger SV

HSV heute live: Wo läuft Hamburger SV vs. FC Everton heute im Live Stream und live im TV? Testspiel-Ergebnisse des Hamburger SV