HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - die Übertragung des Testspiels

HSV gegen Hertha BSC, das klingt nach Bundesliga, ist aber heute nur ein Testspiel. Goal verrät, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Im heutigen Testspiel rund eine Woche vor der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der HSV ( ) auf . Anpfiff ist um 17 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.

Der HSV will in dieser Saison endlich den Wiederaufstieg in die schaffen. Dies soll mit Neu-Coach Daniel Thioune gelingen, der das Zepter von Dieter Hecking übernommen hat. Auf der Gegenseite schielt die Berliner Hertha auf die europäischen Plätze.

Das Testspiel zwischen dem HSV und Hertha ist eine Standortbestimmung für beide Mannschaften, wo sie inmitten der Vorbereitung auf die neue Saison stehen.

Mehr Teams

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten heute.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live: Das Duell auf einen Blick

Duell HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC Wettbewerb Freundschaftsspiel Anpfiff 5. September 2020, 17 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live im TV sehen: Funktioniert das?

Das Freundschaftsspiel zwischen dem HSV und Hertha soll als Standortbestimmung dienen. Doch kann man das ganze Spiel heute auch live im deutschen Fernsehen anschauen, das fragen sich sicher ein paar Fans?

Nein, das geht leider nicht! HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live im TV sehen ist keine Option, da kein einziger Sender die Übertragungsrechte am Testspiel hält. Daher müsst Ihr heute entweder auf die vollen 90 Minuten verzichten oder aber im LIVE-STREAM die Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live schauen.

Im folgenden Abschnitt erfahrt Ihr, wo die Partie heute live gezeigt / übertragen wird.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's

Im deutschen Fernsehen könnt Ihr das Testspiel am heutigem Samstag leider nicht anschauen, doch HSV gegen Hertha kommt dafür im LIVE-STREAM - soviel steht fest. Dafür habt Ihr heute sogar zwei Optionen, um die ganze Begegnung zu sehen und ja keine Sekunde zu verpassen.

Denn beide Vereine übertragen den Test am Samstag in voller Länge auf ihren eigenen Kanälen, sei es die Homepage, der YouTube-Kanal oder aber die Social-Media-Plattform.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM: Diese beide Optionen habt Ihr

HSV vs. Hertha heute im LIVE-STREAM auf den Hamburger Kanälen sehen: Hier entlang

HSV vs. Hertha heute im LIVE-STREAM auf den Berliner Kanälen sehen: Hier entlang

Beide Optionen sind natürlich kostenlos für Euch. Übrigens: Der HSV wird im Rahmen des Testspiels auch die offizielle Saisoneröffnung durchführen und zeigt auch das live.

Quelle: Imago Images / Sportfoto Rudel

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live: Die Aufstellung beider Teams

Aufstellung HSV:

Aufstellung Hertha BSC:

Unser Coach Bruno #Labbadia schickt bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte folgende Elf auf den Rasen! 🙌💙#HSVBSC #HaHoHe pic.twitter.com/T7aRMrhlJY — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 5, 2020

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live: Der Direktvergleich zwischen den Mannschaften

HSV (HAMBURGER SV) 76 Duelle HERTHA BSC 30 Siege 33 13 Remis 13 33 Niederlagen 30 114 Tore 113