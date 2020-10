HSV (Hamburger SV) - Würzburger Kickers: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Informationen zur Übertragung der 2. Bundesliga heute

Am Samstag empfängt Spitzenreiter HSV Schlusslicht Würzburg in Hamburg. Alle Informationen zum Duell findet Ihr hier.

Am Samstag um 13 Uhr ist in der 2. Anstoß im Spiel HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers. Gespielt wird im Volksparkstadion in Hamburg.

Letzte Saison den Relegationsplatz verpasst und diese Saison sang- und klanglos aus dem ausgeschieden. Der HSV ( ) hatte einen schweren Start in die Saison, doch er hat sich wieder gefangen. Vier Siege in den ersten vier Spielen sind ein guter Lauf für den ehemaligen "Bundesliga-Dino". In der dritten Zweitligasaison könnte das Unterfangen Aufstieg endlich gelingen.

Die Würzburger Kickers stehen bereits mit dem Rücken zur Wand. Nach vier Spieltagen fristen die Kickers ein Dasein auf dem letzten Tabellenplatz. Bisher konnten die Würzburger noch kein Spiel gewinnen. Vielmehr stehen drei Niederlagen und ein Unentschieden zu Buche. Mit dem HSV hat das Team von Marco Antwerpen jetzt natürlich einen richtig schweren Brocken vor der Brust.

Alle Informationen zur Begegnung sowie der Übertragung im TV und LIVE-STREAM bekommt Ihr in diesem Artikel.

- HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: Das Spiel in der Übersicht

Spiel: HSV (Hamburger SV) vs. Würzburger Kickers

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 5. Spieltag

Datum: Samstag, 24. Oktober 2020

Anstoß: 13 Uhr

Ort: Volksparkstadion, Hamburg

2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Wer sich für das Spiel interessiert, wird wahrscheinlich sofort wissen wollen, wo es live gezeigt wird. Vorab ein kleiner Dämpfer: prinzipiell wird die 2. Bundesliga nicht im Free-TV gezeigt. Das heißt, möchtet Ihr das Spiel live und in voller Länge sehen, dann müsst Ihr dafür zahlen.

Zu Hause ist die 2. Bundesliga auf Sky und somit im Pay-TV empfangbar. Möchtet Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM sehen, erfahrt Ihr dazu in diesem Artikel ebenfalls mehr.

2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: Das Spiel im TV verfolgen

Das Spiel heute wird im TV-Programm von Sky gezeigt. Möchtet Ihr die Begegnung live sehen, dann ist ein Abonnement bei dem Pay-TV-Sender notwendig.

Sobald Ihr einen Sky-Receiver und ein Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr das Spiel heute auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) sehen. Los geht es bereits um 12.30 Uhr mit den Vorberichten, bevor es dann um 1 3.00 Uhr Anstoß heißt. Kommentiert wird das Spiel von Klaus Veltman.

2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: Das Spiel in der Konferenz sehen

Der Samstag ist vollgepackt mit spannenden Duellen. Möchtet Ihr mehrere Partien gleichzeitig sehen, bietet Sky auch eine Konferenz an. Hier geht es ebenfalls um 12.30 Uhr los mit den Vorberichten. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) wird Euch Moderator Stefan Hempel begleiten.

In der Konferenz könnt Ihr folgende Spiele parallel sehen:

2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: Das Duell im LIVE-STREAM verfolgen

Nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM über das Internet könnt Ihr die 2. Bundesliga sehen. Sky bietet dazu die Möglichkeiten über Sky Go oder das Sky Ticket an. Egal ob unterwegs oder zu Hause, mit dem LIVE-STREAM könnt Ihr die gleichen Inhalte wie im TV sehen.

2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: So funktioniert Sky Go

Habt Ihr bereits ein Sky-Abonnement und könntet das Spiel im TV sehen, dann steht Euch auch über Sky Go der Zugriff zu. Damit Ihr das Spiel zwischen dem HSV und den Kickers live auf Sky Go sehen könnt, müsst Ihr die Sky Go App kostenlos herunterladen und Euch dort anmelden. Hier erfahrt Ihr mehr.

2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: So seht Ihr das Spiel mit Sky Ticket

Alle die Sky Go nicht nutzen können, aber trotzdem über den LIVE-STREAM dabei sein möchten, sei das Sky Ticket empfohlen. Damit seht Ihr ebenfalls das Spiel in voller Länge und live, müsst Euch jedoch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden. Ihr könnt das für Euch passende Ticket auswählen und nach spätestens einem Monat wieder kündigen.

Alle Infos zu Sky Ticket bekommt Ihr hier.

2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: Mit dem LIVE-TICKER von Goal nichts verpassen

Neben der Übertragung im TV oder LIVE-STREAM gibt es noch eine Möglichkeit, um das Spiel live zu verfolgen . Möglich ist das durch den LIVE-Ticker von Goal. Das aktuelle Ergebnis stets im Blick, den Einsatz des Videobeweises nicht verpassen und zusätzlich noch Analysen und Statistiken zum Spiel sehen? Das geht alles mit dem kostenlosen LIVE-TICKER.

Klickt hier um direkt zum LIVE-TICKER auf der Goal-Homepage zu gelangen.



2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: Die Highlights auf DAZN sehen

DAZN bietet nicht nur rund um die Uhr Live-Sport, sondern auch die Highlights zu Bundesliga und 2. Bundesliga. Damit könnt Ihr die besten Szenen samt aller Tore in einer Zusammenfassung sehen. Schon 40 Minuten nach Abpfiff der Partie HSV vs. Würzburger Kickers könnt Ihr die Highlights auf DAZN abrufen.

Schnappt Euch den Gratismonat und nutzt das Angebot in den ersten 30 Tagen kostenlos!

2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Würzburger Kickers: Die Aufstellungen

Hamburg: Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Jung, Leibold - Heyer, Hunt, Kittel - Narey, Terodde, Wintzheimer

Würzburg: Giefer - Ewerton, Hägele, Dietz, Feick - Toko, Sontheimer - Lotric, Munsy, Kopacz - Baumann.