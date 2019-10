Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des DFB-Pokal

Nach dem Duell in der 2. Bundesliga heißt es nun im DFB-Pokal: HSV gegen VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Man könnte sagen, Tim Walter habe sich das Unheil selbst herangezüchtet, doch vielleicht wäre das etwas überspitzt, aber: Der aktuelle Trainer des Hamburgs Juwel Adrian Fein als Jugendtrainer beim FC Bayern zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Walter verlange, dass sich der Sechser "zwischen den Linien und auch mal in den Zehnerräumen bewegt", sagte Fein im kicker.

Was der Coach davon hat, zeigte sich am Samstag, als der HSV den VfB mit 6:2 abfertigt und Fein mit seinem Tor den Schlusspunkt setzte. Im schlimmsten Fall geht das Spiel am Dienstag wieder von vorne los.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Duells im , also wo HSV gegen Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM läuft. Wer wissen will, welche Fußball-Spiele heute noch auf anderen Sendern übertragen werden, findet dafür eine Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

HSV vs. VfB Stuttgart: Das Duell im Überblick

Duell - VfB Stuttgart Datum Dienstag, 29. Oktober 2019 | 18.30 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer

57.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im TV?

Der Hamburger SV und der VfB Stuttgart durften beide den DFB-Pokal ingesamt dreimal in den Händen halten. Heute zählen beide Teams nicht gerade zum Favoritenkreis. Zu sehen wer in die nächste Runde einzieht, wird dennoch spannend - nicht nur für alle Fans. In diesem Abschnitt soll es daher um die TV-Übertragung gehen.

Drei Sender haben sich die Rechte am DFB-Pokal in dieser Saison gesichert - Sky, ARD und Sport 1. Während Sky alle 63 Partien des Wettbewerbs live im Pay-TV überträgt, zeigen die ARD und Sport 1 nur ausgewählte Spiele im Free-TV.

Das Erste überträgt insgesamt neun Duelle live im Free-TV - in der zweiten Runde ist das die Partie vom Mittwoch gegen Gladbach. Sport 1 hat sich die Übertragungsrechte an insgesamt vier Partien gesichert, die allesamt im Free-TV laufen werden - heute Abend ist das die Partie des beim .

Da sich die ARD und Sport 1 in der ersten Runde für andere Spiele in der Live-Übertragung entschieden haben, wird HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Sky zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im Pay-TV

Sky ist heute Abend Eure einzige Option, wenn Ihr das Duell im DFB-Pokal live im TV verfolgen wollt. Der Bezahlsender überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart live und exklusiv im Pay-TV. Der Name verrät es schon: Nur wer im Besitz eines Sky-Abonnements ist, kann die Partie heute Abend live im TV bei Sky verfolgen.

Bereits um 18.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum Duell in Ingolstadt. Das Einzelspiel HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart erlebt Ihr auf den Sendern Sky Sport 4und Sky Sport 4 HD.

Das Einzelspiel reicht Euch nicht aus? Dann empfehlen wir Euch die Konferenz auf Sky. Diese beginnt um 18.15 Uhr mit den Vorberichten und wird von Britta Hofmann moderiert. Auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD verpasst Ihr sowohl keinen Treffer zwischen Hamburg und Stuttgart als auch keine Entscheidung der Duelle auf den anderen Plätzen, die ebenfalls um 18.30 Uhr angepfiffen werden.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM?

Der LIVE-STREAM - er ermöglicht es Euch, Hamburg gegen heute Abend live und in voller Länge im Internet zu erleben. Welche LIVE-STREAMS Ihr dafür nutzen müsst, erklären wir Euch der Reihe nach in diesem Abschnitt.

Ja, das geht! Zusätzlich zur TV-Übertragung bei Sky wird das Duell zwischen dem HSV und dem VfB im LIVE-STREAM im Internet übertragen. Darum soll es in diesem Abschnitt gehen.

Sky Go zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky heute Abend Eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky, für welchen jeder Sky-Kunde einen Log-in erhält. Nur mit einem Abonnement des Bezahlsenders ist Sky Go nutzbar.

Der LIVE-STREAM startet analog zur TV-Übertragung. Auch alle anderen Details bleiben gleich. So könnt Ihr bei Sky Go sowohl HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart im Einzelspiel oder in der Konferenzschaltung mit allen anderen Partien im LIVE-STREAM erleben.

Verfügbar ist Sky Go als App für Euren Laptop / Computer. Für die Nutzung auf Eurem Handy oder Tablet findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App in den gängigen Portalen zum Download:

Sky Ticket zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM

Sky hat noch eine weitere Option für Euch parat. Wollt Ihr kein langfristiges Abonnement bei Sky abschließen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse. Denn Sky Ticket zeigt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM .

Sky Ticket ermöglicht es Euch, den Bezahlsender für einen kürzeren Zeitraum zu abonnieren. Das Monatsticket für das Sportpaket, welches Ihr benötigt, um den DFB-Pokal sowie die 1. und 2. im LIVE-STREAM erleben zu können, kostet 9,99 Euro im ersten Monat. Anschließend bezahlt Ihr 29,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Reicht Euch ein Tagesticket bereits aus, bekommt Ihr das 24-Stunden-Ticket für 9,99 Euro . Für mehr Informationen schaut Ihr am besten auf der Website von Sky Ticket vorbei.

Hamburger SV (HSV) vs. VfB Stuttgart: Die ewige Bilanz vor dem Duell heute

HAMBURGER SV (bislang wettbewerbsübergreifend 114 Duelle) VFB STUTTGART 46 Siege 44 24 Unentschieden 24 44 Niederlagen 46 175 Tore 181

Hamburger SV (HSV) gegen VfB Stuttgart live im Ticker verfolgen

Ihr habt keine Chance, Live-Bilder von HSV gegen Stuttgart im TV oder STREAM zu sehen, wollt aber dennoch nichts verpassen? Dann gibt es eine Alternative.

Goal bietet zu HSV gegen VfB Stuttgart einen LIVE-TICKER an. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und vor allem natürlich keine Tore! Das Angebot ist kostenlos.