Das Halbfinale des DFB-Pokals steht an und es stehen sich unter anderem der HSV (Hamburger SV) und der SC Freiburg gegenüber. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.

In der Liga könnte es für das Team von Christian Streich nicht besser laufen: Man findet sich aktuell auf dem fünften Tabellenplatz wieder und hat sogar noch Chancen auf die Champions League-Qualifikation. Für den HSV läuft es indes schlechter: Die Chancen auf den Aufstieg scheinen verspielt und man muss wohl bereits für die fünfte Saison in der 2. Bundesliga in Folge planen.

Wer zieht in das DFB-Pokal-Finale ein: Hamburg oder Freiburg? GOAL liefert die Infos zur Übertragung!

HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg heute live: Die Infos zum DFB-Pokal-Halbfinale

Wettbewerb DFB-Pokal, Halbfinale Match HSV vs. SC Freiburg Datum Dienstag, 19. April 2022 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg

HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg heute live: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fans des deutschen Fußballs: Das heutige Pokalhalbfinale wird live im Free-TV übertragen! Der übertragende Sender ist die ARD. Bereits um 20.15 Uhr startet die Übertragung, welche von Jessy Wellmer moderiert wird.

HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg heute live im STREAM: Der kostenlose ARD-LIVE-STREAM

Auch wenn Ihr unterwegs seid, bietet Euch das Erste eine Lösung, um live dabei sein zu können. Hier gelangt Ihr zum kostenlosen LIVE-STREAM der ARD zur Begegnung.

Voraussetzung ist natürlich eine stabile Internetverbindung sowie ein internetfähiges Device.

HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg heute live im TV und STREAM: Sky überträgt den DFB-Pokal

Neben der ARD zeigt auch Sky den DFB-Pokal live. Der Pay-TV-Sender bietet seinen Kunden sowohl eine Übertragung im linearen TV als auch auf dessen Streaminglösungen Sky Go und Sky Ticket. Auch hier beginnt die Übertragung ab 20.15 Uhr und der übertragende Sender ist in diesem Fall Sky Sport 1 (HD). Kommentiert wird das Spektakel von Kai Dittmann. Welche Kosten Euch bei Sky erwarten, könnt Ihr an dieser Stelle nachlesen.

Solltet Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM verfolgen wollen, können wir Euch die beiden genannten Streaminglösungen von Sky empfehlen. Wir stellen Euch sowohl Sky Go als auch Sky Ticket vor.

Getty Images

DFB-Pokal-Halbfinale live im Sky-STREAM: Die Infos zu Sky Go und Sky Ticket

Sky Go Sky Ticket Kosten keine zusätzlichen Kosten (enthalten in Sky-Mitgliedschaft) Jahresticket: 19,99€ pro Monat Monatsticket: 29,99€ pro Monat Devices Smartphone, Tablet, Desktop Smartphone, Tablet, Desktop, Konsole, TV-Stick, Smart-TV App Apple Android Apple Android

HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Mannschaften findet Ihr an dieser Stelle rund eine Stunde vor Anpfiff.

HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg heute im LIVE-TICKER verfolgen - GOAL macht's möglich

Das Pokalhalbfinale könnt Ihr natürlich auch im LIVE-TICKER verfolgen. Hier bietet sich der GOAL-LIVE-TICKER an, denn dieser ist kostenlos und liefert interessante Insights zur Begegnung sowie die besten Szenen nahezu in Echtzeit zum Nachlesen.

Zum LIVE-TICKER

HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg heute live: TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht