HSV (Hamburger SV) gegen den 1. FC Nürnberg heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga empfängt der Hamburger SV am Montag den 1. FC Nürnberg. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell heute live gezeigt / übertragen wird.

Unter dem neuen Trainer Horst Hrubesch möchte der Hamburger SV am Montag ein anderes Gesicht zeigen. Zwar ist der direkte Aufstieg inzwischen eher unrealistisch, um im Rennen um die Bundesliga aber weiterhin eine Chance zu haben, muss gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen werden.

Nach fünf Spielen ohne Sieg hatte sich der Hamburger SV in der vergangenen Woche von Trainer Daniel Thioune getrennt. Damit die Rückkehr in die Bundesliga gelingt, ist man auf fremde Hilfe angewiesen: Holstein Kiel hat ein Spiel weniger absolviert, aber in der Tabelle vier Punkte Vorsprung.

Wo wird die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der 2. Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg: Die Begegnung in der 2. Bundesliga in der Übersicht

Begegnung Hamburger SV - 1. FC Nürnberg Datum Montag, 10. Mai 2021 | 20.30 Uhr Stadion Volksparkstadion, Hamburg

Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga live im TV sehen – geht das?

Nachdem die Montagsspiele der 2. Bundesliga in den vergangenen Jahren gerne auch im Free-TV gezeigt wurden, werden inzwischen alle Begegnungen des deutschen Unterhauses ausschließlich im Pay-TV übertragen und daran hat sich leider auch für das Aufeinandertreffen am Montag nichts geändert.

Um den Vergleich zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg im TV zu sehen, müsst Ihr somit ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abschließen. Der Sender zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga live und in voller Länge. Im Jahresabo zahlen Neukunden für das entsprechende Paket 25 Euro im Monat.

Am Montag geht Sky bereits um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Sendung. Dort könnt Ihr Euch zunächst das Aufeinandertreffen zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 ansehen, im Anschluss wird Stefan Hempel die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg kommentieren.

Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg: So wird die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg auch im LIVE-STREAM ansehen. Dafür stellt Euch Sky mit den beiden Streamingdiensten Sky Go und Sky Ticket zwei Optionen zur Verfügung, die sich lediglich im Preis unterscheiden.

Sky Go ist für alle zu empfehlen, die bereits ein Abonnement bei Sky besitzen. Mit Eurer Kundennummer und der Login-PIN, die Ihr bei Abschluss Eures Vertrages erhalten habt, könnt Ihr den Streamingdienst ohne zusätzliche Kosten nutzen und das gesamte Sky-Programm auch unterwegs streamen.

Sollte ein langfristiges Abonnement für Euch nicht infrage kommen, habt Ihr mit Sky Ticket trotzdem die Möglichkeit, die Spiele der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM zu verfolgen. Im Monatsabo zahlt Ihr für den Streamingdienst 29,99 Euro, bei Abschluss eines Jahresabos kosten die ersten zwölf Monate nur 19,99 Euro.

Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Goal wird die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg am Montag live und in voller Länge im LIVE-TICKER begleiten. Dort erhaltet Ihr nicht nur schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen, sondern auch interessante Statistiken zum Aufeinandertreffen.

Wie alle Inhalte auf unserer Webseite ist auch der LIVE-TICKER für Euch kostenlos. Um nichts von unserer Berichterstattung zu verpassen, solltet Ihr Euch bereits eine halbe Stunde vor Anstoß reinklicken. Sobald der Ball freigegeben wurde, versichern wir Euch, dass Ihr keine entscheidende Szene verpasst.

Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg: Die Aufstellungen in der 2. Bundesliga

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein!

