HSV: Darum gab Thioune Klopp einen Korb, wohl zwei neue Interessenten für Pollersbeck - alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Während HSV-Trainer Thioune die Chance hatte, unter Klopp zu spielen, sollen zwei weitere Bundesligisten an Pollersbeck interessiert sein. Alle News.

Der ist am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Am zweiten Trainingstag wurde das Programm aus verschiedenen Leistungstests und medizinischen Untersuchungen in festgelegten Gruppen fortgesetzt.

Trainer Daniel Thioune hat derweil verraten, dass er als Spieler die Chance gehabt hätte, mit Jürgen Klopp zusammenzuarbeiten. Außerdem sollen zwei weitere Bundesligisten Interesse an Torwart Julian Pollersbeck bekunden. Horst Hrubesch hat seinen ersten Arbeitstag als Nachwuchsdirektor ebenfalls erfolgreich hinter sich gebracht.

Der Hamburger SV am Dienstag:

HSV - Trainer Daniel Thioune verrät: Darum habe ich Jürgen Klopp abgesagt

Daniel Thioune hat im Gespräch mit der Hamburger Morgenpost verraten, dass ihn Jürgen Klopp, damals Trainer von , als Spieler einst von einem Transfer zu den 05ern überzeugen wollte.

"Das ist eine besondere Geschichte", so der heutige Trainer des Hamburger SV: "Es war nicht dieser typische Anruf vom Trainer, sondern er hat mich gefragt: 'Und, wie war es auf Mallorca, ordentlich gefeiert mit meinen Jungs?'"

Er erklärte: "Ich hatte damals [die Mainzer Spieler] Michael Thurk und Sandro Schwarz auf Mallorca getroffen. Dann sagte Jürgen: 'Weißt du, wo man richtig gut feiern kann? Bei uns hier in Rheinhessen.' So kriegt man Jungs einfach", betonte Thioune.

Zu einem Wechsel Thiounes sollte es aber trotzdem nicht kommen: "Ich hatte vormittags in Osnabrück zugesagt, nachmittags kam der Anruf von Jürgen Klopp. Ich wollte zu meinem Wort in Osnabrück stehen", so der 46-Jährige.

HSV-Torhüter Julian Pollersbeck: Zwei neue Interessenten aus der ?

Torhüter Julian Pollersbeck vom Hamburger SV soll offenbar das Interesse zweier Bundesligisten auf sich gezogen haben. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, sollen sich neben zwei weitere Vereine mit dem 25-Jährigen befassen und im Austausch mit ihm stehen. Um welche Klubs es sich handelt, ist nicht bekannt.

Erst am Montag hatte Union Berlin den Transfer von Augsburgs Andreas Luthe bekanntgegeben. Zwar soll Pollersbeck weiterhin ein Thema bei den Köpenickern bleiben, die Seite des Spielers aber nicht von einem Vorstoß ausgehen. Die Gespräche mit dem Bundesligisten sollen zudem nicht so weit fortgeschritten sein, wie zwischenzeitlich berichtet wurde.

HSV: So lief das Comeback von Horst Hrubesch beim Hamburger SV

Als Nachwuchsdirektor des Hamburger SV hatte Horst Hrubesch am Montag seinen ersten Arbeitstag. Nach einem Bericht der Hamburger Morgenpost habe der 69-Jährige nach einem knapp 40 Minuten langen Austausch mit Sportvorstand Jonas Boldt im Anschluss bereits erste Gespräche mit den Jugendtrainern des HSV geführt.

Die Aufgaben, die Hrubesch bewältigen soll, sind groß: Gesucht wird ein neuer U21-Trainer, der Hannes Drews, der Assistent bei den Profis wird, ersetzt. Nach MOPO -Informationen werde neben einer internen auch eine externe Lösung beim HSV nicht ausgeschlossen. Als Hilfe steht Hrubesch Ole Kappmeier zur Seite, der schon dem früheren Sportdirektor Bernhard Peters assistierte.

HSV und Hauptsponsor Emirates beenden Zusammenarbeit

Der Hamburger SV und Hauptsponsor Emirates gehen in Bezug auf die Trikotwerbung nach über zehn Jahren getrennte Wege. Wie der Zweitligist am Montag verkündete, wolle man die Beziehung trotz der beendeten Zusammenarbeit aber weiterhin pflegen.

"Sowohl Emirates wie auch der HSV konnten über die Jahre im hohen Maße von der Partnerschaft profitieren. Es wird weiterhin eine Verbundenheit geben, auch wenn es in der kommenden Spielzeit keine offizielle Partnerschaft sein wird", schreibt der Verein auf seiner Webseite.

In der 2. Liga soll Emirates 1,4 Millionen Euro sowie weitere Prämien pro Saison gezahlt haben. Bislang ist noch unbekannt, welcher Sponsor fortan auf dem Trikot werben wird.