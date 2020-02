HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC): TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 2. Bundesliga

Der HSV duelliert sich in der 2. Bundesliga mit dem Karlsruher SC. Alle Informationen zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am 21. Spieltag der 2. treten im Hamburger Volksparkstadion der HSV und der KSC gegeneinander an. Anpfiff der Partie ist bereits um 13 Uhr.

In ihrer Historie sind die beiden Klubs bislang wettbewerbsübergreifend 58-mal aufeinandergetroffen. Dabei blicken sie auf eine fast ausgeglichene Bilanz zurück: 20-mal gewann der HSV, 18-mal der KSC. Das Hinspiel am 4. Spieltag der aktuellen Saison gewann Hamburg in Karlsruhe mit 4:2.

HSV gegen KSC wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel läuft. Zudem könnt Ihr kurz vor Anpfiff hier die Aufstellungen nachlesen.

Duell Hamburger SV - Karlsruher SC Datum Samstag, 8. Februar 2020 | 13 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 51.500 Plätze

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC): Wo läuft das Spiel heute live im TV?

Erfahrene Fans der 2. Bundesliga werden wissen: Ligaspiele werden in dieser Saison nicht mehr im Free-TV übertragen. Auch Hamburg gegen Karlsruhe läuft heute lediglich im Pay-TV auf Sky. Goal gibt Euch alle Infos dazu.

Sky zeigt HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im Pay-TV

Sky besitzt für die 2. Bundesliga die Übertragungsrechte an allen 34 Spieltagen der Saison. Wer sich HSV gegen den KSC heute live anschauen mag, kann das Spiel live auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD verfolgen. Zusammen mit den Parallelspielen (zum Beispiel gegen ) läuft die Partie auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Die Einzelübertragung beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn ab 12.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt Kommentator Klaus Veltman und begleitet Euch während der kompletten 90 Minuten.

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV bei Sky - hier gibt's alle Details zur Übertragung:

Beginn der Vorberichterstattung: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Spielbeginn: 13 Uhr

13 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Kommentator: Klaus Veltman

Wer das Angebot von Sky nutzen möchte, benötigt allerdings ein Abonnement beim Bezahlsender. Wie viel dort ein Abo kostet und zu welchen Vertragslaufzeiten Ihr das bekommt, erfahrt Ihr auf der offiziellen Website von Sky.

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr könnt heute Nachmittag nicht vor dem TV sitzen, wollt das Spiel aber dennoch sehen? Keine Sorge, denn Sky zeigt Hamburg gegen Karlsruhe auch via LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket.

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC) heute via LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Wer Kunde bei Sky ist, hat auch Zugriff auf das Streaming-Angebot von Sky Go. Hier werden sämtliche Spiele, die im TV zu sehen sind, auch via LIVE-STREAM ins Netz gestellt. Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, somit könnt Ihr auch hier bereits ab 12.30 Uhr einschalten.

Die Sky-Go-App steht zum kostenlosen Download auf allen mobilen Geräten bereit:

Sky Ticket zeigt HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC) im LIVE-STREAM

Sky bietet auch eine Alternative zum TV-Kanal und den LIVE-STREAMS auf Sky Go an. Bei Sky Ticket könnt Ihr nämlich ein etwas günstigeres und flexibleres Abo abschließen und auch dort HSV gegen den KSC live streamen.

Mit Sky Ticket erhaltet Ihr zwar keine Freischaltung für die TV-Kanäle, könnt aber alle LIVE-STREAMS abrufen. Das Abonnement kann hier monatlich gekündigt oder auch nur für einzelne Tage gebucht werden.

Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro. Anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Für einmalig 9,99 Euro könnt Ihr auch das Tagesticket buchen.

Alle Infos zu Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link!

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC): Die Aufstellungen

Aufstellung des Hamburger SV:

Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Schaub, Fein, Dudziak - Jatta, Hinterseer, Kittel

Aufstellung des Karlsruher SC:

Uphoff - Stiefler, Kobald, Pisot, Carlson - Camoglu, Gondorf, Groiß, Lorenz - Wanitzek, Hofmann

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-TICKER bei Goal erleben

Auch Goal berichtet selbstverständlich live von der Begegnung aus Hamburg. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige schildert und Euch interessante Statistiken aufbereitet.

Ihr findet den LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der Goal-App. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC): DAZN zeigt Euch die Highlights

Ihr wollt die schönsten Szenen der Partie nochmal nacherleben? Dann empfehlen wir Euch das Highlight-Video auf DAZN! Die Streaming-Plattform stellt bereits 40 Minuten nach Abpfiff - also gegen 15.30 Uhr - das kurze Video hoch.

Das Angebot steht allen DAZN-Abonnenten jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Den Gratismonat könnt Ihr testen und anschließend kostenlos kündigen oder das Abo für 11,99 Euro monatlich weiterführen. Sichert Euch probeweise hier direkt den kostenlosen Gratismonat!

Sobald Ihr angemeldet seid, könnt Ihr nicht nur Bundesliga-Highlights abrufen, sondern auch die kompletten Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, ausgewählte Spiele der Champions League und Europa League, die Serie A, LaLiga und vieles mehr live!

Ihr wollt Euch DAZN für Eure mobilen Geräte herunterladen? Hier gibt es alle Zugänge:

Habt Ihr noch weitere Fragen, was das Angebot von DAZN betrifft? Dann findet Ihr unter folgenden Links viele Antworten:

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC)? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick