Heute Abend (16. April 2022) ist der Karlsruher SC zu Gast beim HSV. Die Zweitligapartie wird um 20:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Nur drei Siege aus den letzten zehn Spielen stehen für den HSV zu Buche, mit dem Aufstieg wird es wohl also auch dieses Jahr nichts werden. Der KSC konnte in der 2. Liga bisher noch kein einziges Mal gegen den HSV gewinnen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen stehen zu Buche. Ob sich an dieser Negativserie etwas ändert, erfahren wir dann ab heute Abend um 20:30 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 16. April - 20:30 Uhr Spielort Volksparkstadion (Hamburg)

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Die TV-Übertragung der Partie

Für das Spiel zwischen dem HSV und dem KSC gibt es zwei TV-Übertragungen. Zuständig für das Zeigen der 2. Liga ist zum einen der Bezahlsender Sky. Und wie der Name schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Bei Sky könnt Ihr aus verschiedenen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders freischalten. Welches Paket Ihr für die 2. Liga braucht und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr auf Sky Sport 2 einfach ab 20:30 Uhr die Partie zwischen Hamburg und Karlsruhe in voller Länge live verfolgen.

Die zweite Option stellt Sport1 dar. Der Free-TV-Sender zeigt jeden Samstagabend das Topspiel aus der 2. Bundesliga live und in voller Länge. Wer also kein Sky-Abo hat oder erwerben will, kann das Duell aus Hamburg auch umsonst sehen.

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM verfolgen

Neben der Übertragung im Pay-TV könnt Ihr das Spiel auch per LIVE-STREAM sehen. Dabei stehen Euch sogar einige unterschiedliche Möglichkeiten offen.

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Ihr könnt Euch einfach die Sky Go-App herunterladen und Euch dann mit euren Zugangsdaten dort anmelden. Dann könnt Ihr ganz bequem das von Euch gebuchte Paket im STREAM sehen. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihr über ein gültiges Sky-Abo, sowie ein internetfähiges Gerät verfügt.

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier zahlt Ihr 29,99 Euro für 30 Tage, und könnt dann sowohl die 1. und 2. Liga als auch die Premier League und den DFB-Pokal im LIVE-STREAM sehen.

Nach dem Monat verfällt euer Zugangsrecht aber wieder, und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen. Mehr Infos zum Sky Ticket findet Ihr hier.

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Der LIVE-STREAM von Sport1

Auch via LIVE-STREAM hat Sport1 die Rechte an einer Übertragung von HSV gegen KSC. Folglich wird es einen kostenlosen LIVE-STREAM zur 2. Bundesliga geben.

Die Übertragung ist identisch zu der im TV und findet Ihr unter diesem Link!

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Mit OneFootball und Sky zum LIVE-STREAM

Die letzte Möglichkeit wird Euch ermöglicht durch die Zusammenarbeit von Sky und der Fußball-Plattform OneFootball. Jetzt könnt Ihr nämlich Spiele der 2. Liga im sog. pay-per-view-Verfahren sehen. Das bedeutet, über die Website von OneFootball könnt Ihr Euch ein Spiel der 2. Liga aussuchen, bezahlt dann 3,99 Euro und könnt schon die vollen 90 Minuten der Partie im LIVE-STREAM bei Sky sehen. Für das nächste Spiel müsstet Ihr dann aber wieder bezahlen.

Diese Möglichkeit eignet sich also perfekt für alle, die kein langfristiges Abo bei Sky abschließen möchten, aber trotzdem die Spiele ihres Vereins verfolgen möchten. Mehr Infos zu diesem System könnt Ihr hier nachlesen.

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr immer up to date was Spielstand, Auswechslungen und gelbe Karten angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.