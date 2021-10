HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Die 2. Liga live im TV und LIVE-STREAM sehen

Es ist wieder Derbyzeit im Norden Deutschlands. Der Hamburger SV empfängt Holstein Kiel. Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es hier bei Goal.

Am heutigen Samstagabend (30. Oktober 2021) ist Holstein Kiel zu Gast im Volksparkstadion des HSV (Hamburger SV). Anstoß für die Partie der 2. Liga ist um 20:30 Uhr.

Kiel steckt dabei aktuell etwas in einem Formtief. Von den letzten vier Pflichtspielen konnte keines gewonnen werden, zuletzt setzte es im DFB-Pokal eine 1:5-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim. Und das macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Mit nur zehn Punkte liegt man z.Z. lediglich einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Der HSV hingegen steht mit 18 Zählern aktuell auf Platz sechs der Tabelle.

Auch die Rothosen könnten die Punkte also gut gebrauchen, um nicht den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze zu verlieren. Genauso will Holstein Kiel natürlich die drei Punkte mitnehmen, um sich vom Tabellenkeller absetzen zu können. Wir dürfen uns also auf ein spannendes Spiel freuen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel (live auf Sky Ticket) Wettbewerb 2. Bundesliga Spielort Volksparkstadion (Hamburg) Anpfiff 30. Oktober - 20:30 Uhr

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Wer die Begegnung zwischen Hamburg und Kiel gerne im TV verfolgen möchte, der hat sogar zwei Möglichkeiten, wie er das machen kann. Welche genau das sind, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Die Übertragung bei Sky

Hauptverantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist der Pay-TV-Sender Sky. Dort werden alle Partien live und in voller Länge gezeigt. Wie der Begriff des Pay-TV allerdings schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst möglich. Um Zugriff auf die TV-Übertragung bei Sky zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abschließen. Dabei bietet Euch der Bezahlsender verschiedene Abo-Pakete an, die Ihr Euch zulegen könnt.

Je nach dem was Ihr dort auswählt, könnt Ihr unterschiedliche Sky-Inhalte sehen. Da gehört neben der 2. Liga z.B. auch die Bundesliga sowie die Premier League und der DFB-Pokal dazu. Eine genaue Liste mit den unterschiedlichen Abo-Paketen und was diese Kosten findet Ihr hier. Falls Ihr über ein gültiges Konto bei Sky verfügt, könnt Ihr dann ganz bequem ab 20:30 Uhr die Partie dort live verfolgen.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Das Spiel bei Sport1 sehen

Neben Sky zeigt auch der Free-TV-Sender Sport1 einige ausgewählte Partien der 2. Liga live. Allerdings nur diese, die am Samstagabend stattfinden. Dazu gehört eben auch die heutige Partie. Wie beschrieben, handelt es sich bei Sport1 um einen frei empfangbaren Sender. Ihr könnt das Spiel dort also ebenfalls ab 20:30 live und völlig kostenlos im Free-TV verfolgen.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel?

Neben den Übertragungen im TV gibt es natürlich auch die Möglichkeit das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Wie schon vorher, gibt es auch hier wieder verschiedene Optionen wie Ihr beim LIVE-STREAM dabei sein könnt. In den folgenden Abschnitten stellen wir sie Euch vor.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go nennt sich die LIVE-STREAM-Variante der Sky-Übertragungen. Dort könnt Ihr also alle Spiele, die auch bei Sky laufen im LIVE-STREAM sehen. Voraussetzung dafür ist ein internetfähiges Gerät und natürlich ein gültiges Sky-Abo. Dieses ist ebenfalls wieder kostenpflichtig. Wer noch einmal genauer nachlesen möchte, welche Modelle es bei Sky gibt und was man dort alles sehen kann, der kann auf diesen Link klicken. Habt Ihr bereits ein Konto bei Sky könnt Ihr Euch einfach auf der Sky Go-Website mit euren Zugangsdaten anmelden und dann direkt den LIVE-STREAM verfolgen. Den Link zu Sky Go gibt es hier.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Per Sky Ticket den LIVE-STREAM verfolgen

Die 2. Möglichkeit wie Ihr bei Sky im LIVE-STREAM dabei sein könnt ist das Sky Ticket. Mit diesem erkauft Ihr Euch sozusagen Zugang zu den LIVE-STREAMS, allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Für einen Monat Sky Ticket zahlt Ihr 29,99€.

Jetzt sofort bei Sky Ticket anmelden und HSV vs. Kiel live sehen

Entscheidet Ihr Euch für das Jahresabo sind es 19,99€ monatlich. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Tickets zur Auswahl, mit denen Ihr verschiedene Inhalte sehen könnt. Mit dem Supersport-Ticket könnt Ihr sowohl die 2. Liga als auch Bundesliga, Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals im LIVE-STREAM sehen. Mehr Infos und den Link zur Anmeldung bei Sky Ticket gibt es hier.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Mit dem LIVE-STREAM von Sport1 dabei sein

Auch der Free-TV-Sender Sport1 bietet Euch einen LIVE-STREAM an. Und die beste Nachricht dabei ist: Dieser ist wie die TV-Übertragung völlig kostenlos. Ihr müsst nur um 20:30 Uhr auf diesen Link klicken und könnt den LIVE-STREAM verfolgen und die vollen 90 Minuten sehen. Einzige Bedingung bleibt, dass Ihr ein internetfähiges Gerät benutzen müsst.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht direkt live dabei sein, wollt aber trotzdem informiert werden, wenn auf dem Rasen etwas passiert? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal genau richtig für Euch. Hier könnt Ihr direkt nachlesen, wenn sich auf dem Spielfeld etwas tut und seid so was Spielstand angeht immer up to date.

Den Link zum LIVE-TICKER für HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel gibt es hier.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier finden.