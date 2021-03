HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der HSV im Nordderby Holstein Kiel. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Der spannende Kampf um die Aufstiegsplätze in Liga zwei geht weiter: Am Montagabend empfängt der HSV den frischgebackenen Pokal-Halbfinalisten Holstein Kiel. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Während der HSV durch die 0:1-Niederlage im Derby beim FC St. Pauli auf Platz 4 abrutschte, liegen die Störche aktuell drei Punkte vor den Hanseaten und buchten am vergangenen Mittwoch darüber hinaus das Ticket für das Halbfinale im DFB-Pokal. Für den HSV steht eine Woche der Wahrheit an, denn nach dem Heimspiel gegen Kiel ist die Mannschaft von Daniel Thioune am Freitag beim VfL Bochum zu Gast. Zudem geht es darum, eine schwarze Serie gegen die Störche zu beenden - in fünf Zweitligaspielen ist der HSV bisher noch sieglos.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen zum Spitzenspiel.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live sehen: Das Spiel der 2. Bundesliga im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga, 24. Spieltag Begegnung HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel Ort Volksparkstadion, Hamburg Anpfiff Montag, 08.03.2021, 20.30 Uhr

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel: Die 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Montagsspiel in der 2. Bundesliga: Leider sind die Zeiten vorbei, in denen der Fußball-Fan ausgewählte Zweitliga-Spiele im Free-TV sehen konnte.

Sky konnte sich die exklusiven Übertragungsrechte in Deutschland sichern. Auch das Nordderby könnt Ihr so nur beim Unterföhringer Bezahlsender sehen.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live im TV: Sky zeigt das Spitzenspiel live

Los geht es bereits 30 Minuten vor Anpfiff um 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Sobald der Ball im Hamburger Volkspark rollt, übernimmt Kommentator Stefan Hempel.

Für alle, die es gestochen scharf mögen, läuft die Partie zudem in Ultra-HD auf Sky Sport Bundesliga UHD.

Um live dabei sein zu können, benötigt Ihr ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter. Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote findet Ihr auf der offiziellen Sky-Homepage .

Quelle: Getty Images

HSV (Hamburger SV) gegen Holstein Kiel heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Bei der Übertragung über das Internet ist Sky ebenfalls der einzige Rechteinhaber. Wenn Ihr das Nordderby heute auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop verfolgen wollt, bietet Euch der Bezahlsender folgende Alternativen:

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM mit Sky Go

Wenn Ihr bereits über ein Sky-Abo verfügt, ist der Streamingservice Sky Go bereits in Eurem Vertrag inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr Euch nur die passende App für Euer Endgerät downloaden. Hier findet ihr die wichtigsten Infos für die Nutzung.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Noch kein Abo bei Sky und auch keine Lust auf lange Vertragslaufzeiten? Dann fahrt Ihr mit Sky Ticket am besten! Das Streamingangebot bietet Euch die Möglichkeit, das Nordderby live zu sehen - ohne Verpflichtungen.

Euer passendes Paket findet Ihr hier. Los geht es bereits ab 9,99 Euro im Monat.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute: Die Highlights der 2. Bundesliga bei DAZN

Ihr habt das Spitzenspiel in Liga 2 verpasst oder wollt noch einmal die Höhepunkte sehen? Bei DAZN findet Ihr alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga ab 40 Minuten nach Abpfiff.

Darüber hinaus gibt es bei DAZN ausgewählte Partien der Bundesliga, der Champions League sowie aus den europäischen Topligen zu sehen. Um auf das vielseitige Sportangebot zugreifen zu können, müsst Ihr ein Abo beim Streaminganbieter abschließen. Nach einem kostenlosen Probemonat zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs, wollt aber auf dem Laufenden bleiben? Mit Goal erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen zur Begegnung: Neben der schnell aktualisierten Berichterstattung erhaltet Ihr auch interessante Statistiken zum Verfolgerduell der 2. Liga.

Hier geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER!

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel: Infos zur Übertragung im Überblick