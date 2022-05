HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - so wird das Rückspiel in der Relegation übertragen

Am heutigen Montagabend (23. Mai 2022) findet das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem HSV (Hamburger SV) und Hertha BSC statt. Die Partie wird um 20:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Im Hinspiel konnte sich der HSV mit 1:0 durchsetzen, die Hertha braucht heute also unbedingt einen Sieg, um in der Bundesliga bleiben zu können. Felix Magath wird sein Team sicherlich bis in die Haarspitzen motivieren, aber auch die Hamburger wollen natürlich nach Jahren in der 2. Liga wieder in die höchste deutsche Spielklasse. Wer nächstes Jahr den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss, erfahren wir dann ab 20:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Rückspiel) Anpfiff 23. Mai - 20:30 Uhr Spielort Volksparkstadion (Hamburg)

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Wo wird das Spiel im TV übertragen?

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie im TV zu sehen. Dabei stehen Euch sogar zwei verschiedene Optionen offen.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Die Übertragung bei Sky

Der Bezahlsender Sky hat alle Relegationsspiele im Programm. Also könnt Ihr dort auch die Begegnung zwischen Hamburg und Berlin live verfolgen. Allerdings ist das Zusehen beim Pay-TV-Sender nicht umsonst.

Bei Sky gibt es unterschiedliche Pakete, die Ihr als Abo abschließen könnt. Je nach Paket könnt Ihr dann unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders sehen. Welche Pakete genau es gibt, welches Ihr braucht, um die Relegation sehen zu können und was das genau kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Habt Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt ihr die Partie bei Sky Sport 1 live in ganzer Länge verfolgen.

Getty

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Die Übertragung im Free-TV

Für alle, die sich fragen, ob das Spiel auch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird, haben wir gute Nachrichten. Sat.1 zeigt die 90 Minuten des Rückspiels der Relegation im Free-TV.

Ihr könnt also einfach ab 19:30 Uhr einschalten und die Vorberichterstattung mit Moderator Matthias Opdenhövel verfolgen, bevor dann zum Anpfiff um 20:30 Uhr Kommentator Wolff-Christoph Fuss übernimmt.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV, könnt Ihr die 90 Minuten auch per LIVE-STREAM verfolgen. Auch hierfür sind wieder Sky und Sat.1 verantwortlich.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Jeder der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky Go-App herunterladen, und sich dann dort mit seinen Zugangsdaten anmelden. Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket auch im STREAM sehen.

Neben einem gültigen Sky-Abonnement braucht Ihr dafür allerdings natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Eine weitere Möglichkeit stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier bezahlt Ihr 29,99 Euro und könnt dann einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga, sowie die Premier League und den DFB-Pokal live im STREAM bei Sky sehen. Nach den 30 Tage verfällt euer Zugangsrecht allerdings wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen.

Außer Ihr entscheidet Euch für das Jahresabo des Sky Tickets. Dann zahlt Ihr 19,99 Euro pro Monat. Mehr Infos und den Link zur Anmeldung gibt es übrigens hier.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Der LIVE-STREAM von Sat.1

Auch Sat.1 bietet parallel zur Übertragung im TV einen LIVE-STREAM an. Dort könnt Ihr also das komplette Spiel auch sehen, und das Beste daran ist, dieser STREAM ist sogar völlig kostenlos.

Ihr braucht nur auf diesen Link klicken und könnt schon ab 20:30 Uhr die Partie dort verfolgen, ganz ohne Abo oder irgendwelche Kosten.

Getty Images

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht. Ganz egal ob Tor oder Auswechslung, Ihr bleibt immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.