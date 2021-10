In der 2. Bundesliga trifft heute der HSV (Hamburger SV) zuhause auf Fortuna Düsseldorf. Goal liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung.

Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga ist Fortuna Düsseldorf heute zu Gast beim HSV (Hamburger SV). Der Anpfiff im voraussichtlich ausverkauften Hamburger Volksparkstadion ertönt um 20.30 Uhr.

Die HSV-Fans dürfen stolz sein: In der Länderspielpause durfte HSV-Keeper Fernandes - wenn auch nur notgedrungen - beim DFB-Team mittrainieren. In der 2. Bundesliga läuft man den eigenen Erwartungen bisher noch hinterher und findet sich vor diesem Spieltag auf dem siebten Platz der Tabelle wieder. Ähnlich läuft es bei Fortuna Düsseldorf, die sogar nur auf Platz 12 rangieren.

Beide Mannschaften müssen heute unbedingt gewinnen, um die langfristigen Ziele der Saison nicht noch mehr zu gefährden. Mit Goal seid Ihr bestens informiert, was die Übertragung der Partie live im TV und STREAM betrifft.

HSV (Hamburger SV) vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Daten zum Spiel

2. Bundesliga heute live im TV: Wird das Spiel zwischen HSV (Hamburger SV) und Fortuna Düsseldorf im Fernsehen übertragen?

Erstmals seit Corona wird am Samstagabend wieder eine volle Auslastung des Hamburger Volksparkstadions erwartet.

Zahlreiche Anhänger:innen möchten heute live beim Topspiel der 2. Liga dabei sein - doch ist das Spiel auch im Fernsehen zu sehen?

In diesem Artikel beantworten wir Euch diese und weitere Fragen rund um die Übertragung der spannenden Begegnung.

HSV (Hamburger SV) vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Sport1 zeigt das Topspiel der 2. Bundesliga live

Wir können Euch bereits direkt eine super Nachricht liefern: Wollt Ihr heute live dabei sein, gibt es nicht nur eine, sondern sogar zwei Möglichkeiten, das Spiel live im Fernsehen zu sehen. Eine dieser Möglichkeiten ist sogar vollkommen kostenlos! Der uns wohl allen bekannte Sportsender Sport1 konnte sich die Übertragungsrechte für die Samstagabendpartien der 2. Bundesliga in dieser Saison sichern. Ihr könnt das Spiel heute Abend also ganz einfach vor heimischer Kulisse im TV verfolgen. Sport1 bietet Euch außerdem die Möglichkeit, das Spiel ohne vorherige Registrierung in deren hauseigenen LIVE-STREAM zu sehen.

Mit Sport1 HSV (Hamburger SV) vs. Fortuna Düsseldorf im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt könnt Ihr on top zur TV-Übertragung auf Sport1, das Spiel auch auf deren Internetpräsenz verfolgen- und auch das ohne Kosten! Den LIVE-STREAM könnt Ihr - vorausgesetzt ist natürlich wie immer eine ausreichende Internetverbindung - auf Eurem mobilen Gerät der Wahl abrufen.

Die Übertragung auf Sport1 in der Übersicht

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Moderation: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentar: Markus Höhner

Alle Spiele der 2. Bundesliga live und in HD: Sky zeigt HSV (Hamburger SV) vs. Fortuna Düsseldorf live

Ihr wollt nicht nur das heutige Spiel live sehen, sondern die gesamte 2. Bundesliga? Auch das ist kein Problem, denn der Pay-TV-Sender hat gleich das gesamte deutsche Fußball-Unterhaus im Angebot!

Natürlich läuft dementsprechend auch der HSV gegen die Fortuna aus Düsseldorf live beim Unterföhringer Bezahlsender.

Das Angebot auf Sky ist allerdings nicht kostenlos. Wie viel Euch die Mitgliedschaft kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

HSV (Hamburger SV) vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Das Angebot auf Sky flexibel im LIVE-STREAM abrufen

Auch Sky bietet Euch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Mit dem Service Sky Ticket, könnt Ihr das Spiel sogar ohne längere Vertragsbindung sehen.

Sky Ticket: Im Jahresabo bereits ab 19,99€ pro Monat zu haben | Monatsabo entspricht 29,99€ pro Monat (jederzeit kündbar)

Sky Go: Bereits im normalen Sky-Vertrag enthalten

Sky Go für iOS & Android

Sky Ticket für iOS & Android

Die Übertragung auf Sky in der Übersicht

Sender: Sky Bundesliga 1 (HD)

Sky Bundesliga 1 (HD) Vorberichte: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

HSV (Hamburger SV) vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle findet Ihr circa eine Stunde bevor im Volksparkstadion der Anpfiff ertönt die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

2. Bundesliga heute live mit Goal: HSV (Hamburger SV) vs. Fortuna Düsseldorf im kostenlosen LIVE-TICKER

Zwei Möglichkeiten das Spiel heute live zu sehen und trotzdem keine Möglichkeit dazu? Kein Problem, wir sind Euch mit unserem kostenlosen LIVE-TICKER behilflich!

Spannende Insights zur Begegnung und einen Ergebnisticker zur Begegnung nahezu in Echtzeit, findet Ihr hier.

HSV (Hamburger SV) vs. Fortuna Düsseldorf heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht

