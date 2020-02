HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - die Übertragung der 2. Bundesliga

Der HSV empfängt in der 2. Bundesliga den FC St. Pauli zum Stadtderby. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Am 23. Spieltag der 2. kommt es in Hamburg zum mit Spannung erwarteten Stadtderby zwischen dem HSV und dem . Anstoß der Partie ist am Samstag, den 22. Februar, um 13 Uhr im Volksparkstadion.

Die Ausgangslage für beide Mannschaften könnte kaum unterschiedlicher sein. Während der HSV um Top-Torjäger Sonny Kittel um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft, geht es für St. Pauli derzeit nur um den Klassenerhalt in Liga zwei. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt vor dem Spieltag nämlich lediglich zwei Punkte.

Das Team von Trainer Dieter Hecking ist gut aus der Winterpause gekommen und hat in vier Spielen zehn Punkte eingefahren. Anders sieht das bei den Kiezkickern aus, die lediglich zwei Punkte verbuchen konnten.

Mehr Teams

HSV gegen St. Pauli wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel läuft. Zudem könnt Ihr kurz vor Anpfiff unten die Aufstellungen einsehen.

HSV ( ) vs. FC St. Pauli: Das Stadtderby im Überblick

Duell Hamburger SV - FC St. Pauli Datum Samstag, 22. Februar 2020 | 13 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 57.000 Plätze

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli: Wo läuft das Spiel heute live im TV?

Wie bereits seit vielen Jahren wird die am Wochenende nicht live im Free-TV übertragen . Somit gibt es auch für Fans des HSV und dem FC St. Pauli keine Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu sehen. Lediglich der Pay-TV-Sender Sky ist berechtigt, die Partie aus Hamburg live zu übertragen.

Sky zeigt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli heute live im Pay-TV

Sky besitzt für die 2. Bundesliga die Übertragungsrechte für sämtliche Partien in dieser Saison. Das Hamburger Stadtderby - HSV gegen St. Pauli - wird live auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD übertragen. Sollte jemand Lust auf die Konferenzschaltung ( - , - Heidenheim und - als Parallelspiele) haben, ist er bei Sky Sport Bundesliga 2 bzw. Sky Sport Bundesliga 2 HD an der richtigen Adresse.

Die Einzelübertragung von HSV gegen St. Pauli startet um 12.30 Uhr . Sobald der Ball rollt, kommentiert Hansi Küpper das Geschehen aus dem Volkspark.

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli heute live im TV bei Sky - hier gibt's alle Details zur Übertragung:

Beginn der Vorberichterstattung: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Spielbeginn: 13 Uhr

13 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Kommentator: Hansi Küpper

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender. Um die Programme des Senders aus Unterföhring empfangen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Preise und Laufzeiten können der offiziellen Website von Sky entnommen werden.

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Derby zwischen dem HSV und St. Pauli im TV zu sehen, dem bietet Sky mit dem LIVE-STREAM auf Sky Go oder Sky Ticket Alternativen.

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli heute via LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Sky Go ist der Streamingdienst für alle Kunden des Bezahlsenders. Dort sind sämtliche Spiele, die auch im TV übertragen werden, als LIVE-STREAM verfügbar. Nutzer des Streams haben keinen Nachteil: Die Übertragung deckt sich mit der im TV und startet ebenfalls um 12.30 Uhr.

Um Sky Go nutzen zu können, muss man allerdings im Besitz eines Abos sein, denn nur Kunden des Senders bekommen einen Login, um beispielsweise auch unterwegs keine wichtigen Spiele zu verpassen.

Die Sky-Go-App steht zum kostenlosen Download auf allen mobilen Geräten bereit:

Sky Ticket zeigt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM

Sky bietet auch für Fans, die kein Abonnement besitzen, eine Möglichkeit, das Spiel HSV gegen St. Pauli schauen zu können. Die Lösung dafür? Sky Ticket!

Mit Sky Ticket bekommt man Zugriff auf die LIVE-STREAMS des Senders. Im Unterschied zu Sky Go handelt es sich hierbei aber um ein Abo, das keine Mindestlaufzeit hat und somit monatlich oder auch für einzelne Tage gebucht werden kann..

Der erste Monat Sky Ticket kostet für Neukunden 9,99 Euro . Anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich , sofern Ihr den Dienst weiter nutzen wollt. Für einmalig 14,99 Euro könnt Ihr auch das Tagesticket buchen und im Anschluss an das Hamburg-Derby beispielsweise die Konferenz der Bundesliga schauen.

Alle Infos zu Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link!

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen

Aufstellung Hamburger SV (HSV):

Aufstellung FC St. Pauli:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli heute im LIVE-TICKER bei Goal erleben

Auf der Suche nach einem LIVE-TICKER für die Partie zwischen dem Hamburger SV (HSV) und dem Stadtrivalen FC St. Pauli? Dann ist Goal die richtige Adresse für Euch!

I hr findet den LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der Goal-App. Das Angebot ist natürlich kostenlos.

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli: DAZN zeigt Euch die Highlights

Sollten Fans dabei sein, die das Spiel zwischen dem HSV und St. Pauli aufgrund der frühen Anstoßzeit verpasst haben, aber anschließend eine Zusammenfassung sehen wollen, denen empfehlen wir DAZN! Dort sind die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff verfügbar.

Das Angebot ist für alle DAZN-Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar. Sichert Euch hier direkt den kostenlosen Gratismonat, wenn Ihr noch kein Abo habt und dennoch die Highlights von HSV gegen St. Pauli sehen wollt!

Sobald Ihr angemeldet seid, könnt Ihr nicht nur Bundesliga-Highlights abrufen, sondern auch die kompletten Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga , ausgewählte Spiele der Champions League und Europa League , die Serie A , LaLiga und vieles mehr live sehen! Außerdem zeigt DAZN unter anderem die NBA, NFL, NHL und viele andere Sportarten. Testabo abgelaufen? Dann gibt es drei Möglichkeiten:

vor Ablauf schnell und einfach kündigen ohne weitere Kosten

Buchung von DAZN im Monatsabo für 11,99€

Buchung von DAZN im Jahresabo für einmalig 119,99€

Ihr wollt Euch DAZN für Eure mobilen Geräte herunterladen? Hier gibt es alle Zugänge:

Habt Ihr noch weitere Fragen, was das Angebot von DAZN betrifft? Dann findet Ihr unter folgenden Links viele Antworten:

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick