HSV (Hamburger SV) vs. FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel übertragen

Der Hamburger SV trifft heute in einem Testspiel auf den FC Augsburg. Das Spiel in Grassau beginnt um 13.30 Uhr.

Nach mehr als einer Woche endet heute das Trainingslager des HSV in Grassau. Im Testspiel gegen Bundesligist Augsburg wird sich zeigen, wie sehr die Spieler der Hanseaten die Vorstellungen des neuen Trainers Tim Walter bereits verinnerlicht haben. Die Augsburger unter Trainer Markus Weinzierl sind noch nicht so weit in ihrer Vorbereitung, dennoch dürfte das Spiel auch für die bayrischen Schwaben eine willkommene Standortbestimmung sein.

Nicht mit dabei sind beim HSV Sonny Kittel und Josha Vagnoman, die verletzungsbedingt vorerst ausfallen. Bei Kittel vermeldete der Klub einen kleinen Haarriss am Wadenbein, Vagnoman zog sich einen Muskelfaserriss zu. Den Saisonauftakt in der 2. Bundesliga bestreitet der HSV am 23. Juli bei Absteiger Schalke 04.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Augsburg heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Hamburger SV vs. FC Augsburg WETTBEWERB Testspiel im Trainingslager in Grassau ANSTOSS 07. Juli | 13.30 Uhr ERSTES PFLICHTSPIEL HSV: 23. Juli | 2. Bundesliga | Schalke 04 vs. HSV

Augsburg: 07. - 09. August | DFB-Pokal | Greifswalder FC vs. FC Augsburg

HSV (Hamburger SV) vs. FC Augsburg heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Für Fans des HSV und des FCA dürfte die heutige Partie auf jeden Fall interessant sein. Doch wo wird das Spiel übertragen? Wir verraten es Euch.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Augsburg heute live: Die Übertragung bei HSVtv

Der HSV bietet das Spiel über sein vereinseigenes TV-Angebot an. Dort seht Ihr die Partie gegen die Fuggerstädter in voller Länge.

Derzeit kostet ein Monat HSVtv 4,95 Euro. Damit seht Ihr alle Spiele im Relive, die Highlights aller Partien des HSV sowie die Pressekonferenzen. Ein halbes Jahr HSVtv bekommt Ihr zum Vorzugspreis von 19,99 Euro. Zudem bietet der HSV ein "Super-Abo" für zwölf Monate an, das in Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins für 18,87 Euro zu haben ist. Mit diesem habt Ihr allerdings keinen Zugriff auf die Pressekonferenzen.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Augsburg heute live: Die Übertragung bei FCA TV

Auch der FCA zeigt das Spiel gegen den HSV heute über sein Klub-TV. Ähnlich wie HSVtv bei den Hamburgern habt Ihr auch bei FCA TV die Wahl zwischen verschiedenen Preismodellen. Der bereitgestellte Umfang ist recht ähnlich, auch bei FCA TV seht Ihr die Spiele des Klubs im Relive und die Highlights immer kurz nach Abpfiff.

Das Monatsabo für FCA TV kostet 2,99 Euro. Das Jahresabo gibt es für 19,07 Euro, der Betrag ist wie beim HSV an das Gründungsjahr angelehnt. Zudem gibt es bei den Augsburgern derzeit die Aktion, einen Monat zu bezahlen und einen weiteren kostenlos zu erhalten.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Augsburg heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Gelegentlich werden Testspiele von Bundesligisten oder auch Zweitligisten im Free-TV ausgestrahlt. Doch die heutige Begegnung zwischen dem HSV und dem FC Augsburg gehört nicht dazu. Kein Sender zeigt das Spiel heute im frei empfangbaren Fernsehen. Wer die Partie also komplett sehen möchte, der muss auf eines der beiden Klub-TV-Abos zurückgreifen.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Augsburg heute live: Die Highlights bei YouTube

Wer das Spiel nicht live sehen kann, der kann sich die Höhepunkte heute Abend kostenlos ansehen. Der HSV stellt die Highlights später auf seinen YouTube-Kanal.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Augsburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen vorliegen, erfahrt Ihr SIe hier an dieser Stelle.