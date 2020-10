Hamburger SV (HSV) gegen Erzgebirge Aue heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga empfängt der Hamburger SV am Mittwoch Erzgebirge Aue. Goal erklärt, wo die Begegnung im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der 2. kommt es in einem Nachholspiel zum Aufeinandertreffen zwischen dem und . Anstoß ist am Mittwoch um 18.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg - und die Begegnung wird sogar live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Die Hausherren haben nach der letzten Saison erneut den Aufstieg ins Visier genommen und liegen bislang mit neun Punkten aus drei Spielen auf Kurs. Gleich zu Beginn siegte der HSV gegen die Bundesliga-Absteiger (2:1) und den (4:3) und damit gegen zwei direkte Konkurrenten, am letzten Spieltag schlug man Fürth mit 1:0.

Die Gäste stehen mit sieben Punkten aus drei Spielen derzeit auf Rang drei und damit einen Platz hinter dem HSV. Bei den Würzburger Kickers siegte Aue zum Auftakt mit 3:0, gegen kam man nicht über ein 1:1 hinaus und zuletzt schlug man Heidenheim mit 2:1.

Ihr möchtet wissen, wo das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV (HSV) und Erzgebirge Aue am Mittwoch im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der .

Hamburger SV (HSV) gegen Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga in der Übersicht

Duell Hamburger SV - Erzgebirge Aue Datum Mittwoch, 21. Oktober 2020 | 18.30 Uhr Stadion Volksparkstadion, Hamburg

Hamburger SV (HSV) gegen Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Zunächst die schlechte Nachricht für alle, die sich auf eine Übertragung der 2. Bundesliga im Free-TV gefreut haben: Das deutsche Unterhaus ist bereits vor Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Somit ist auch heute kein frei empfangbarer Sender im Besitz der Übertragungsrechte.

Um die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue dennoch live sehen zu können, müsst Ihr deshalb zunächst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Sky überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM.

Die 2. Bundesliga am Mittwoch: Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue

Auf der Webseite des Pay-TV-Senders findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr bei Sky erwerben könnt. Je nachdem, ob Ihr neben der Bundesliga noch weitere Wettbewerbe sehen möchtet, unterscheidet sich das Abonnement von Sky im Preis. Hier gibt's alle Infos zu den verschiedenen Paketen.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue wird am Mittwoch in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen.

Hamburger SV (HSV) gegen Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits angesprochen habt Ihr bei Sky aber auch die Möglichkeit, die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM zu empfangen. Mit Sky Go oder Sky Ticket lassen sich die Spiele nicht nur am TV-Gerät, sondern auch am Handy, Tablet oder PC verfolgen.

Sky Go zeigt Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue heute im LIVE-STREAM

Um auf die Online-Dienste zugreifen zu können, ist jedoch ebenfalls ein Abonnement notwendig. Wenn Ihr schon Sky-Kunde seid, könnt Ihr Euch die kostenlose Sky-Go-App herunterladen und mit Euren regulären Anmeldedaten Zugang zum Angebot verschaffen.

Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Für alle, die ein langfristiges Abonnement umgehen möchten, hat Sky zudem das Sky Ticket im Angebot. Wie beim normalen TV-Abo könnt Ihr auch hier zwischen verschiedenen Sport-Tickets wählen, diese jedoch monatlich kündigen. Mehr Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier.

Bildquelle: Imago Images / Michael Schwarz

Hamburger SV (HSV) gegen Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Doch nicht alle haben am Mittwoch die Chance, die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen: Sei es, weil Ihr bereits andere Termine habt oder Euch ein Sky-Abo einfach zu teuer ist. Dann hat Goal die perfekte Lösung.

Mit unserem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr über die Ereignisse im Volksparkstadion immer auf dem Laufenden. Neben schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen liefern wir Euch auch interessante Statistiken, sodass der LIVE-TICKER zudem eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf der Goal-Webseite.

Hamburger SV (HSV) gegen Erzgebirge Aue: Die Highlights der 2. Bundesliga bei DAZN sehen

Wusstet Ihr schon, dass Ihr Euch die Highlights der 2. Bundesliga auch beim Streamingdienst DAZN ansehen könnt - mit dem Probemonat sogar kostenlos? Bereits 40 Minuten nach dem Ende der Begegnung seht Ihr dort einen Zusammenschnitt der besten Szenen.

Alle Informationen zur 2. Bundesliga auf DAZN findet ihr hier.

Hamburger SV (HSV) gegen Erzgebirge Aue: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.

Hamburger SV (HSV) gegen Erzgebirge Aue: Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick