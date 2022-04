HSV (Hamburger SV) vs. Erzgebirge Aue live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Dienstag um 18.30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zu einem Nachholspiel der 26. Runde. Genauer gesagt trifft der Hamburger SV vor eigenem Publikum auf Erzgebirge Aue. Damit messen sich der Sechste und der Vorletzte, wobei der HSV und die Lila-Weißen 42 und 19 Punkte mitnahmen. Das erste Saisonduell endete mit einer Punkteteilung.

Der Hamburger SV wartet seit fünf Meisterschaftsspielen auf einen Sieg. Überdies verlor die Mannschaft von Tim Walter drei ihrer bislang letzten vier Liga-Partien. Hierbei kam der einzige Punktgewinn am 19. März bei Fortuna Düsseldorf zustande. Danach gab es am Samstag eine Heimniederlage gegen Paderborn.

Erzgebirge Aue musste sich am Freitag in Ingolstadt geschlagen geben. Damit unterlag die Elf von Pavel Dotchev zum sechsten Mal binnen acht Zweitliga-Auftritten. Hierbei gelangen die einzigen Punktgewinne zwischen Ende Februar und Anfang März. Konkret erreichten die Lila-Weißen ein Remis in Paderborn und einen Heimsieg gegen Jahn Regensburg.

HSV (Hamburger SV) gegen Erzgebirge Aue heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky liefert Euch sämtliche Begegnungen der 2. Bundesliga nach Hause. Und der Pay-TV-Anbieter hält für die überwiegende Anzahl davon die Exklusivrechte. Hierbei sind die Partien am Samstagabend, die ebenso bei Sport1 im Free-TV laufen, die Ausnahme. Der Bezahlsender greift auf etliche Kanäle zurück, wobei Ihr für die Übertragung des Matches HSV vs. Aue bei Sky Sport Bundesliga 1 richtig liegt. Zudem könnt Ihr Euch das Spiel in HD anschauen. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 18.15 Uhr, beginnt die Vorberichterstattung. Aber notiert Euch nun die Eckdaten zum Spiel im Volksparkstadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Vorberichte ab: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Hannes Herrmann

Allerdings benötigt Ihr für die TV-Ausstrahlung des Kräftemessens zwischen den Hanseaten und den Lila-Weißen das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr das Einzelabo für 27 Euro oder eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Diesbezüglich versorgt Euch die Homepage von Sky mit allen Details. Da heute ausschließlich dieses Nachholspiel auf dem Programm steht, müsst Ihr auf eine Konferenz verzichten.

HSV (Hamburger SV) gegen Erzgebirge Aue dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ein Abo beim Pay-TV-Anbieter lohnt sich auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt. Denn: Ihr könnt Euch das gesamte Programm ebenso im LIVE-STREAM ansehen. Damit einher könnt Ihr die Übertragung von Hamburger SV vs. Erzgebirge Aue grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Hierfür stehen mit Sky Go und dem Sky Ticket zwei Optionen zur Auswahl.

HSV (Hamburger SV) gegen Erzgebirge Aue im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go ist das hauseigene Streaming-Portal des Bezahlsenders. Um es zu nutzen, müsst Ihr Euch rechtzeitig vor Beginn der Übertragung des Spiels HSV vs. Aue einloggen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Freischaltung meistens nicht am selben Tag des Vertragsabschlusses stattfindet. Daher müsst Ihr bei einem heutigen Erwerb entweder auf eine Wiederholung warten oder das Sky Ticket nutzen.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: HSV (Hamburger SV) gegen Erzgebirge Aue

Mit dem Sky Ticket liegt Ihr auf jeden Fall richtig. Denn: Die Aktivierung erfolgt sofort. Obendrein ist damit keine Vertragsbindung gekoppelt. Hierbei empfiehlt Euch GOAL das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Damit könnt Ihr viereinhalb Wochen lang vom gesamten Sportangebot profitieren. Und Ihr könnt mit zwei Geräten gleichzeitig darauf zurückgreifen.

Zusätzlich zur 2. Bundesliga bekommen Fußball-Liebhaber die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League ins Haus geliefert. Dazu kommen die Formel 1, NHL-Matches, die Turniere im Rahmen der ATP World Tour sowie der PGA Tour.

Zu HSV (Hamburger SV) vs. Erzgebirge Aue via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit informieren wir Euch zu allen Schlüsselmomenten im Nachholspiel der 26. Runde zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue.

HSV (Hamburger SV) vs. Erzgebirge Aue: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.