HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem HSV und Nürnberg. Hier erfahrt Ihr, wo und wie Ihr das Spiel live sehen könnt.

Der Hamburger SV hat nach einem Stotterstart anscheinend wieder in die Spur gefunden. Trainer Tim Walter wird mit seiner Mannschaft den Rückenwind des Derbysiegs gegen WerderBremen mitnehmen wollen. Denn am Sonntag wartet der 1. FC Nürnberg auf den HSV, die einzig noch ungeschlagene Mannschaft der 2. Bundesliga. Um 13.30 Uhr kommt es am Sonntag im Volksparkstadion zum Spitzenspiel.

Die Rothosen haben zuletzt zweimal hintereinander gewinnen können. Nach einem Last-Minute-Sieg gegen den SV Sandhausen (2:1) fuhr man in einem hitzigen und chaotischen Nordderby gegen Werder Bremen (2:0) ebenfalls drei Punkte ein. Nürnberg ist seinerseits seit Wochen gut drauf und bislang noch ohne Niederlage. Allerdings spielte der Club auch bereits viermal Unentschieden.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg heute live? Das Spiel im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga | 8. Spieltag Begegnung Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg Anpfiff 26. September - 13.30 Uhr Ort Volksparkstadion (Hamburg)

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV

Anders als für die Bundesliga hält Sky an der 2. Bundesliga die vollen Rechte. Jedes Spiel der 2. Bundesliga ist ausschlißelich beim Pay-TV-Sender zu sehen. Bereits um 13 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff beginnt die Einzelübertragung der Partie. Oliver Seidler wird das Spiel kommentieren. Die Begegnung ist zudem auch über die Konferenz zu verfolgen.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM?

Sky bietet auch einen LIVE-STREAM parallel zur Fernsehübertragung an. Diesen könnt Ihr allerdings ebenfalls nur nutzen, wenn Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender besitzt. Über Sky Go, SkyQ oder Sky Ticket lässt sich das Aufeinandertreffen als LIVE-STREAM verfolgen. Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote findet Ihr hier.

Die Bundesliga live bei DAZN

Zwar hat DAZN keine Rechte an der 2. Bundesliga erworben, dafür gibt es aber unter anderem die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga bei DAZN zu sehen. Und auch andere Ligen und Länder sind im Programm. Dazu zählen zum Beispiel auch die französische Ligue 1 oder die spanische LaLiga. Auch die amerikanische MLS gehört mit dazu. Zudem gibt es jeden Samstag bereits kurz nach Abpfiff der Nachmittagspartien der Bundesliga die Höhepunkte der Spiele bei DAZN zu sehen (ab 17.30 Uhr).

Neben zahlreichen Fußball-Übertragungen finden sich auch viele andere Sportarten im Programmangebot des Streamingdienstes. Die NFL-Saison ist wieder voll im Gange und Ihr könnt sie live bei DAZN verfolgen. Aber auch abseits der Ballsportarten gibt es einiges zu entdecken. Motorsport, Kampfsport und Darts sind ebenfalls im Programm zu finden.

Das gesamte Angebot ist zwar nicht kostenlos, ist aber mit einem kostenlosen Probemonat testbar. Diesen könnt ihr nur noch bis zum 30. September abschließen, anschließend habt ihr einen Monat lang kostenlosen Zugriff auf alle Inhalte und LIVE-STREAMS von DAZN. Danach bietet Euch der Streamingdienst zwei Möglichkeiten, ein Abonnement abzuschließen:

Monatsabonnement Jahresabonnement Kosten monatlich 14,99 Euro einmalig 149,99 Euro (umgerechnet rund 12,50 Euro pro Monat) Laufzeit ein Monat, flexibel kündbar Mindestlaufzeit wzölf Monate

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die möglichen Aufstellungen

So könnte Tim Walter seinen HSV auf den Platz schicken:

Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Heyer, Leibold - Kinsombi, Meffert, Reis - Jatta, Glatzel, Kittel

Das könnte die Startelf des 1. FC Nürnberg sein:

Mathenia - Valentini, Sörensen, Schindler, Handwerker - Nürnberger, Tempelmann - Krauß, Daehli - Dovedan, Borkowski