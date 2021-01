HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

14. Spieltag in der 2. Bundesliga: Der Hamburger SV trifft auf Jahn Regensburg. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Der empfängt in der 2. den SSV . Die Partie wird heute um 13.30 Uhr angepfiffen.

Der Tabellenzweite Hamburger SV trifft nach der kurzen Winterpause auf den 13. aus Regensburg. Für Hamburg ist ein Dreier heute wichtig, um nicht den Anschluss an den Tabellenführer zu verlieren. Regensburg steht aktuell noch sechs Punkte über dem Strich, gelingt dem Jahn gegen den HSV heute eine Überraschung?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Mehr Teams

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : (14. Spieltag)

: (14. Spieltag) Datum : Sonntag, 03. Januar 2021

: Sonntag, 03. Januar 2021 Uhrzeit : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird die 2. Bundesliga exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, alle Spiele der 2. Liga bekommt Ihr live und in voller Länge zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es den Wettbewerb nicht live im Free-TV zu sehen gibt.

Unser Finanzvorstand Frank #Wettstein spricht in der neuen Ausgabe unseres Magazins HSVlive über den Umgang mit der Pandemie und die schwerwiegenden Folgen, zudem gibt er Einblicke in seine bisherigen sechs Jahre beim HSV 🔷



Zum Interview ➡ https://t.co/SllmUwWgPY#nurderHSV pic.twitter.com/R0JXp4mNKX — Hamburger SV (@HSV) December 27, 2020

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV sehen: So geht's

Der Pay-TV-Sender Sky wird Hamburg gegen Regensburg heute live und über die vollen 90 Minuten im Fernsehen übertragen. Stefan Hempel empfängt Euch ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 und stimmt Euch mit den Vorberichten auf die Partie ein.

Sky wird auf Sky Sport Bundesliga 2 die Konferenz übertragen, das Einzelspiel wird auf Sky Sport Bundesliga 3 mit Kommentator Hansi Küpper laufen. Wer sich genauer über ein Abonnement von Sky informieren möchte, dem haben wir hier die Webseite verlinkt.

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute im LIVE-STREAM

Sky wird die 2. Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go, Sky Ticket und Onefootball übertragen. Sky Go und Sky Ticket zeigen sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel, auf Onefootball wird nur das Einzelspiel laufen. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann es losgehen!

Sky Ticket zeigt / überträgt HSV vs. Regensburg heute im LIVE-STREAM

Wer kein Kunde bei Sky ist, der kann die 2. Liga im Stream über Sky Ticket verfolgen. Das Ticket könnt Ihr für 9,99 Euro monatlich erwerben. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter diesem Link.

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute im LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit Onefootball, durch welche Ihr für 3,99 Euro das Einzelspiel über die App schauen könnt. Hier geht’s zum Ergebnisdienst Onefootball.

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung HSV:

Beim HSV ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Terodde, der in der laufenden Saison die Lebensversicherung der Hanseaten darstellt.

Jatta bleibt nach seiner ansteigenden Formkurve vor der Weihnachtspause in der Startelf.

Ulreich - Vagnoman, Heyer, Ambrosius, Leistner, Leibold - Kinsombi, Dudziak - Jatta, Kittel - Terodde

Aufstellung Jahn Regensburg

Beim Jahn aus Regensburg steht mit Moritz ein ehemaliger HSV-Spieler in der Startelf.

Meyer - Beste, Besuschkow, Vrenezi, Caliskaner, Wekesser, Hein, Moritz, Albers, Nachreiner, Elvedi

HSV gegen Jahn Regensburg: Die 2. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zur 2. Bundesliga. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebe Chancen und verteilte Karten – schaut mal rein!

Getty Images / Widmann

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN an.

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning überträgt jeden Tag Livesport im STREAM. DAZN hat unter anderem die Bundesliga, , , und die NFL im Programm. Wer neu bei DAZN ist, bekommt die erste 30 Tage des Abonnements geschenkt. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Hamburger SV bisher 4 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Jahn Regensburg 1 Siege 2 1 Remis 1 5 Tore 10 37,8 Mio. Euro Marktwert 11,6 Mio. Euro Rick van Drongelen (5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Max Besuschkow (1 Mio. Euro)

HSV (Hamburger SV) gegen Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick