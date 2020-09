HSV (Hamburger SV), News und Gerüchte: Thioune erklärt Pollersbeck-Degradierung, Ambrosius spielt sich in den Fokus - alle HSV-Infos heute

Pollersbeck ist beim Hamburger SV wieder außen vor und Ambrosius zieht Interesse auf sich. Alle News und Gerüchte zum HSV heute.

Der HSV ( ) hat die Vorbereitung auf die neue Saison mit einem Sieg gegen den Bundesligisten (2:0) abgeschlossen. In einer Woche steht dann mit der Pokalpartie in Dresden das erste Pflichtspiel an.

Nicht im Tor stehen wird dann Julian Pollersbeck, der erneut zur Nummer drei degradiert wurde. Auch die Kapitänsfrage ist noch ungeklärt, Aaron Hunt hätte jedoch kein Problem, die Binde abzugeben.

Außerdem: Abwehrtalent Stephan Ambrosius hat sich in den Fokus einiger Klubs gespielt.

Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV an diesem Montag, hier verpasst Ihr nichts.

HSV: Trainer Thioune erklärt die erneute Degradierung von Torhüter Pollersbeck

Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV hat die erneute Degradierung von Torhüter Julian Pollersbeck zur Nummer drei erklärt.

"Wir brauchen Spieler, die zu 100 Prozent beim HSV sind. Mein Eindruck ist, dass Polle mittlerweile etwas HSV-müde ist", erklärte Thioune dem NDR und fügte an: "In den letzten Monaten und Jahren ist viel mit Julian passiert."

Pollersbeck habe zwar "eine ordentliche Vorbereitung hinter sich", um den Platz im Kasten werden sich jedoch Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel streiten.

Der 26-jährige Pollersbeck steht beim HSV noch bis 2021 unter Vertrag. Bereits in der Vorsaison startete Pollersbeck als Ersatzmann in die Spielzeit, löste jedoch Heuer Fernandes gegen Saisonende als Nummer eins ab.

HSV, Gerüchte: Stephan Ambrosius im Ausland begehrt

Abwehrspieler Stephan Ambrosius vom Hamburger SV hat sich mit starken Leistungen in der Vorbereitung offenbar auf den Zettel einiger Erstligisten im Ausland gespielt. Das berichtet die Bild .

Demnach werden Klubs aus der und der Ambrosius beim DFB-Pokalspiel gegen beobachten. Auch ein Klub aus Zypern zeigt wohl Interesse.

Beim HSV hat Ambrosius einen Vertrag bis Saisonende, die Gespräche über eine Verlängerung sollen laufen. Sein Berater Nochi Hamasor stellt jedoch klar: "Unabhängig von seiner Vertrags-Situation – so ein Spieler wie Ambrosius gehört nicht in die 2. Liga."

HSV, News und Gerüchte: Aaron Hunt schließt Vereinswechsel innerhalb Deutschlands aus

Ex-Nationalspieler Aaron Hunt schließt für seine restliche Karriere einen Vereinswechsel innerhalb Deutschlands aus. Der Vertrag des 33-Jährigen beim Zweitligisten Hamburger SV endet im Sommer 2021.

"Dann muss man sehen, was der Verein will", sagte der Führungsspieler der Hanseaten im Sport-Bild-Interview. Er wolle auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen, so der Mittelfeldspieler weiter, vorstellen könne er sich die , die USA und Dubai. ( SID )

Hunt, der seit 2018 Kapitän des HSV ist, steht einem Spielführer-Wechsel offen gegenüber. "Ich bin stolz darauf, Kapitän des HSV zu sein. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt besser oder schlechter spiele, nur weil ich die Binde trage. Am Ende wird es der Trainer entscheiden", sagte er diesbezüglich. "Ich sehe es genauso: Wenn es einen Spieler gibt, der durch die Kapitänsrolle weiter gestärkt werden kann, dann soll er die Binde bekommen."



